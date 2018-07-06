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Повідомили, скільки людей торік відвідали зоопарк у Луцьку

Повідомили, скільки людей торік відвідали зоопарк у Луцьку
Розповіли, скільки людей побували у луцькому зоопарку торік.

Про це пише ВолиньUA.

За словами директора звіринцю Людмили Денисенко, лише на платній основі минулого року у зоопарку побували 70 тисяч осіб. Ще близько 35 тисяч – це безкоштовні відвідувачі. Для порівняння: у 2011 році до зоопарку завітали менше 20 тисяч осіб.

"До нас часто звертаються інтернати, реабілітаційні центри, і ми завжди йдемо назустріч. Приймаємо людей і з особливими можливостями, адже під час реконструкції забезпечили їм зручний доступ до вольєрів", - додала вона.

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Теги: зоопарк, Луцьк, Людмила Денисенко
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