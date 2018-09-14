Стартував сезон білих грибів. ФОТО





Фото з лісовими трофеями розмістили на своїх сторінках у соцмережах, - пишуть



У лісах Малого Раківця багато грибних місць. Зазвичай, перші білі гриби з’являються тут 6 травня, на Юрія. Їх називають "юряники". Знаходять по один-два-три. Грибники дивуються, що цього року білі з’явилися раніше. Тим паче по декілька на одному місці.



Місцевий житель розповів журналістам, що для "грибів-пасхальників" цього року були сприятливі погодні умови: на початку квітня пішов дощ, вдень було тепло, земля прогрівалася, а вночі температура значно понижувалася.



Чоловік зауважив, що цього року весна прийшла у село на три тижні раніше: "Гора Китиця зазеленіла ще 15 квітня, а у попередні роки ставала зеленою тільки на Юря. Садові дерева вже відцвіли".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Малий Раковець, що на Іршавщині, затяті грибники подалися до лісу на Великдень. І знайшли білі гриби. Радості не було меж.Фото з лісовими трофеями розмістили на своїх сторінках у соцмережах, - пишуть Новини Закарпаття У лісах Малого Раківця багато грибних місць. Зазвичай, перші білі гриби з’являються тут 6 травня, на Юрія. Їх називають "юряники". Знаходять по один-два-три. Грибники дивуються, що цього року білі з’явилися раніше. Тим паче по декілька на одному місці.Місцевий житель розповів журналістам, що для "грибів-пасхальників" цього року були сприятливі погодні умови: на початку квітня пішов дощ, вдень було тепло, земля прогрівалася, а вночі температура значно понижувалася.Чоловік зауважив, що цього року весна прийшла у село на три тижні раніше: "Гора Китиця зазеленіла ще 15 квітня, а у попередні роки ставала зеленою тільки на Юря. Садові дерева вже відцвіли".

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