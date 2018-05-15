Дрова замість бензину: як волинянин їздить автівкою на екологічному паливі





І тепер він не переймається зростанням цін на бензин, один літр якого заміняє 2,5-3 кілограмами дров, - пише газета



Олег В’ячеславович підхопив ідею переобладнати автомобіль і перевести його на дрова у засобах масової інформації. Ще більше захопився цим, переглянувши безліч публікацій та відео в інтернеті.



"Я спочатку намагався зрозуміти, як працює система на дровах. Згодом вирішив самостійно зробити таку установку для автомобіля. Але фактично ще багато чого не розумів. Зробив. Запалив. Не вийшло. Перші експерименти проводив без авто. Задався питанням, чому нічого не виходить. Зрозумів, що потрібно почекати, щоб у камері згорання створилася відповідна температура. А це 1200-1500 градусів. Тільки тоді цей газ починає горіти", — розповідає Олег Семенюк.



Згодом методом різних проб та підрахунків він усунув деякі недоліки, щоб установку можна було приєднати до автомобіля. Чоловік спочатку мав намір обладнати нею «Москвича Пікапа». Обміркував, що в ньому зручно можна буде встановити все обладнання позаду у кузові. Але купити цей автомобіль ніяк не вдавалося. А коли випала нагода вигідно придбати у свата “Волгу”, цим і скористався.



"Та, щоб перевести Волгу на дрова, мою установку довелося переробляти. Бо ж на кожен двигун повинні бути відповідні розміри, зокрема, горловин … За певними формулами все вирахував та зробив, по-суті, заново", — зауважує.



А працює це саморобне обладнання, встановлене у багажнику “Волги”, наступним чином. У газогенератор засипаються дрова, які поступово згорають у камері згорання, розміщеній внизу. До неї через турбінку для розпалювання подається повітря (коли працює двигун, він сам подає повітря, потік якого водій контролює вручну із салону спеціальним дроселем). Отже, утворений від згорання дров газ поступає у фільтр-циклон, звідти — на радіатор охолодження, де осідає конденсат. Потім газ надходить у ще один фільтр і знову на фільтр тонкої очистки. Вже звідси гофрою іде у двигун.



Як розповідає Олег В’ячеславович, у двигуні нічого не змінював, лише зняв повітряного фільтра, а замість нього встановив змішувач. В автомобілі залишився карбюратор, хоча бензинового бака взагалі зняв. Водії кажуть, що це, по-суті, не значні перетворення, а скоріш просто дообладнання. І, зокрема, для Олега Семенюка коштувало воно лише кілька тисяч гривень.



"Я витратив приблизно 3 тисячі гривень, щоб їздити безкоштовно", — посміхається власник “Волги” на дровах.



А їздить Олег В’ячеславович на твердому паливі уже понад два місяці. Каже, що накатав до півтисячі кілометрів. На дальні дистанції ще не виїжджав, але, стверджує, проблем не буде, якщо прихопити з собою кілька десятків кілограмів дров для підзаправки.



"Двічі в тиждень їжджу із Осівців у Камінь-Каширський на базар кроликів продавати. Помітив, що наші дороги добре підходять для автомобілів на дровах – паливо підворушується, коли авто стрибає по ямах, і рівномірно осідає до камери згорання", — іронізує чоловік.



Єдина незручність – перш ніж рушити, потрібно 5-8 хвилин на те, щоб розгорілися дрова, накопичився газ, дійшов до двигуна, а лише тоді можна заводити.



До речі, за словами Олега, 2,5-3 кілограмів дров вистачає на 10 км. А однієї заправки (приблизно 20 кілограмів) – на 50 кілометрів.



"Найкращі, звичайно, дрова твердої породи, наприклад, дуб. Тоді автомобіль можна розігнати навіть до ста кілометрів. Але і так спокійно можна їхати на швидкості 80 кілометрів за годину", — розповідає Олег.



Свого часу він окрім цього мав намір своїми руками зробити “електролізер” для опалення будинку. Але після певних підрахунків зрозумів, що це буде економія палива лише на 20 відсотків.



"А от їздити на дровах виходить майже безкоштовно", — підсумовує задоволено Олег Семенюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин Олег Семенюк, щоб не витрачати кошти на пальне, вирішив здешевити свої поїздки, перевівши авто на дрова.І тепер він не переймається зростанням цін на бензин, один літр якого заміняє 2,5-3 кілограмами дров, - пише газета Полісся Олег В’ячеславович підхопив ідею переобладнати автомобіль і перевести його на дрова у засобах масової інформації. Ще більше захопився цим, переглянувши безліч публікацій та відео в інтернеті."Я спочатку намагався зрозуміти, як працює система на дровах. Згодом вирішив самостійно зробити таку установку для автомобіля. Але фактично ще багато чого не розумів. Зробив. Запалив. Не вийшло. Перші експерименти проводив без авто. Задався питанням, чому нічого не виходить. Зрозумів, що потрібно почекати, щоб у камері згорання створилася відповідна температура. А це 1200-1500 градусів. Тільки тоді цей газ починає горіти", — розповідає Олег Семенюк.Згодом методом різних проб та підрахунків він усунув деякі недоліки, щоб установку можна було приєднати до автомобіля. Чоловік спочатку мав намір обладнати нею «Москвича Пікапа». Обміркував, що в ньому зручно можна буде встановити все обладнання позаду у кузові. Але купити цей автомобіль ніяк не вдавалося. А коли випала нагода вигідно придбати у свата “Волгу”, цим і скористався."Та, щоб перевести Волгу на дрова, мою установку довелося переробляти. Бо ж на кожен двигун повинні бути відповідні розміри, зокрема, горловин … За певними формулами все вирахував та зробив, по-суті, заново", — зауважує.А працює це саморобне обладнання, встановлене у багажнику “Волги”, наступним чином. У газогенератор засипаються дрова, які поступово згорають у камері згорання, розміщеній внизу. До неї через турбінку для розпалювання подається повітря (коли працює двигун, він сам подає повітря, потік якого водій контролює вручну із салону спеціальним дроселем). Отже, утворений від згорання дров газ поступає у фільтр-циклон, звідти — на радіатор охолодження, де осідає конденсат. Потім газ надходить у ще один фільтр і знову на фільтр тонкої очистки. Вже звідси гофрою іде у двигун.Як розповідає Олег В’ячеславович, у двигуні нічого не змінював, лише зняв повітряного фільтра, а замість нього встановив змішувач. В автомобілі залишився карбюратор, хоча бензинового бака взагалі зняв. Водії кажуть, що це, по-суті, не значні перетворення, а скоріш просто дообладнання. І, зокрема, для Олега Семенюка коштувало воно лише кілька тисяч гривень."Я витратив приблизно 3 тисячі гривень, щоб їздити безкоштовно", — посміхається власник “Волги” на дровах.А їздить Олег В’ячеславович на твердому паливі уже понад два місяці. Каже, що накатав до півтисячі кілометрів. На дальні дистанції ще не виїжджав, але, стверджує, проблем не буде, якщо прихопити з собою кілька десятків кілограмів дров для підзаправки."Двічі в тиждень їжджу із Осівців у Камінь-Каширський на базар кроликів продавати. Помітив, що наші дороги добре підходять для автомобілів на дровах – паливо підворушується, коли авто стрибає по ямах, і рівномірно осідає до камери згорання", — іронізує чоловік.Єдина незручність – перш ніж рушити, потрібно 5-8 хвилин на те, щоб розгорілися дрова, накопичився газ, дійшов до двигуна, а лише тоді можна заводити.До речі, за словами Олега, 2,5-3 кілограмів дров вистачає на 10 км. А однієї заправки (приблизно 20 кілограмів) – на 50 кілометрів."Найкращі, звичайно, дрова твердої породи, наприклад, дуб. Тоді автомобіль можна розігнати навіть до ста кілометрів. Але і так спокійно можна їхати на швидкості 80 кілометрів за годину", — розповідає Олег.Свого часу він окрім цього мав намір своїми руками зробити “електролізер” для опалення будинку. Але після певних підрахунків зрозумів, що це буде економія палива лише на 20 відсотків."А от їздити на дровах виходить майже безкоштовно", — підсумовує задоволено Олег Семенюк.

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