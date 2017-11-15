Волиняни почали менше їздити в маршрутках та тролейбусах

Мешканці Волині стали менше користуватися послугами перевезення в автобусах та тролейбусах.Про це інформує ГУ статистики в області.У січні–березні 2019 року автотранспортом перевезли 1,1 мільйона тонн вантажів, що відповідно на 14,3 % більше, ніж у січні–березні 2018 року.Автомобільний і міський електричний транспорт зробив 516,4 мільйона пасажирських кілометрів, ним скористалися 23,7 мільйона пасажирів, що відповідно на 1,4 % та 8,1 % менше, аніж рік тому.