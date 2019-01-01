Новий закон про ЖКГ: кому загрожує відключення і штрафи





Про важливі зміни для споживачів та що чекає на українців вже у травні дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд».



Гості студії: технічний директор ПАТ «Волиньгаз» Павло Козюк, директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, депутатка Луцької міської ради Юлія Вусенко та голова ОСББ Роман Бондарук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 травня в Україні набув чинності Закон «Про житлово-комунальні послуги», який передбачає нарахування пені за несвоєчасну оплату послуг, а також низку інших важливих нововведень.Про важливі зміни для споживачів та що чекає на українців вже у травні дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд».Гості студії: технічний директор ПАТ «Волиньгаз», директор КП «Луцькводоканал», депутатка Луцької міської радита голова ОСББ

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