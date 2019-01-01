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Новий закон про ЖКГ: кому загрожує відключення і штрафи

Новий закон про ЖКГ: кому загрожує відключення і штрафи
Із 1 травня в Україні набув чинності Закон «Про житлово-комунальні послуги», який передбачає нарахування пені за несвоєчасну оплату послуг, а також низку інших важливих нововведень.

Про важливі зміни для споживачів та що чекає на українців вже у травні дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд».

Гості студії: технічний директор ПАТ «Волиньгаз» Павло Козюк, директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, депутатка Луцької міської ради Юлія Вусенко та голова ОСББ Роман Бондарук.

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Теги: Протилежний погляд, Луцьк, ЖКГ
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