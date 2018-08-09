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Під Києвом затримали іноземця, який розбещував 14-річну дівчину

Під Києвом затримали іноземця, який розбещував 14-річну дівчину
На Київщини затримала іноземця за розбещення 14-річної дівчинки.

До поліції звернулась неповнолітня жителька села Горенка Києво-Святошинського району про те, що наглядно знайомий сусід кілька днів тому намагався її зґвалтувати, - пише ГУНП у Київській області.

Школярка нікому не розповіла про скоєне раніше, оскільки була налякана.

Встановили, що чоловік, на якого вказала заявниця, нещодавно заселився у багатоквартирному будинку.

Серед білого дня біля під’їзду чолов’яга напідпитку розпочав довірливу бесіду з дівчиною про її однокласницю. Потім він запросив дівча до свого помешкання продовжити розмову. У квартирі чоловік накинувся на неповнолітню, почав роздягати. Школярка пручалась та просила її залишити. Однак на вмовляння лиходій не реагував, доки не отримав статеве задоволення.

Працівники поліції затримали зловмисника за місцем тимчасового проживання. Ним виявився 36-річний громадянин Республіки Білорусь, який має тимчасову посвідку на проживання в Україні до 2020 року.

За фактом розбещення неповнолітньої відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.

Після оголошення вироку суду та відбування покарання відносно іноземця буде розглядатися питання про заборону йому в’їзду до України.


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Теги: розбещення, дитина
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Коментарі 1
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Це, напевно, воїн світла, бо замість згвалтування шиють розбещення?
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