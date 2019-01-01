Неповнолітнього, який вбив воїна АТО з Волині, вимагають відправити в колонію
Сьогодні, 17:06
Прокурори клопочуть про застосування до дев'ятикласника, який з необережності вбив перехожого у Нововолинську, примусових заходів виховного характеру.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру до дев'ятикласника, який із необережності убив перехожого.
Нагадаємо: Одразу після опівночі 03 березня 2019 року 15-річний хлопець під час конфлікту вдарив 37-річного учасника АТО в голову.
Той упав, ударився головою об асфальт та внаслідок отриманої черепно-мозкової травми помер.
Це трапилося поблизу будинку на вулиці Святого Володимира у Нововолинську.
Зважаючи на те, що неповнолітній, який визнав себе винним у скоєному, не досяг 16-річного віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність за вбивство з необережності (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 119 КК України), прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів виховного характеру та направлення його на 2 роки до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків до його виправлення.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру до дев'ятикласника, який із необережності убив перехожого.
Нагадаємо: Одразу після опівночі 03 березня 2019 року 15-річний хлопець під час конфлікту вдарив 37-річного учасника АТО в голову.
Той упав, ударився головою об асфальт та внаслідок отриманої черепно-мозкової травми помер.
Це трапилося поблизу будинку на вулиці Святого Володимира у Нововолинську.
Зважаючи на те, що неповнолітній, який визнав себе винним у скоєному, не досяг 16-річного віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність за вбивство з необережності (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 119 КК України), прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів виховного характеру та направлення його на 2 роки до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків до його виправлення.
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Коментарі 1
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