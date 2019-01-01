вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Неповнолітнього, який вбив воїна АТО з Волині, вимагають відправити в колонію

Неповнолітнього, який вбив воїна АТО з Волині, вимагають відправити в колонію
Прокурори клопочуть про застосування до дев'ятикласника, який з необережності вбив перехожого у Нововолинську, примусових заходів виховного характеру.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру до дев'ятикласника, який із необережності убив перехожого.

Нагадаємо: Одразу після опівночі 03 березня 2019 року 15-річний хлопець під час конфлікту вдарив 37-річного учасника АТО в голову.

Той упав, ударився головою об асфальт та внаслідок отриманої черепно-мозкової травми помер.

Це трапилося поблизу будинку на вулиці Святого Володимира у Нововолинську.

Зважаючи на те, що неповнолітній, який визнав себе винним у скоєному, не досяг 16-річного віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність за вбивство з необережності (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 119 КК України), прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів виховного характеру та направлення його на 2 роки до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків до його виправлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, вбивство, кримінал, АТО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А Стерненко, який зарізав десантника і осиротив 3-х дітей?
Відповісти
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині у дитсадку масово потруїлись малюки: в однієї дитини – сальмонельоз
Сьогодні, 17:33
Вантажний поїзд відрізав ногу жінці з Волині
Сьогодні, 17:22
Неповнолітнього, який вбив воїна АТО з Волині, вимагають відправити в колонію
Сьогодні, 17:06
Під Києвом затримали іноземця, який розбещував 14-річну дівчину
Сьогодні, 17:01
Волиняни почали менше їздити в маршрутках та тролейбусах
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Помста за публікації і палкий «привіт» поліції: розповіли деталі підпалу у Нововолинську Помста за публікації і палкий «привіт» поліції: розповіли деталі підпалу у Нововолинську
01 травень, 15:49
Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою
01 травень, 12:40
Друзі вбивць Каті Литкіної побили родичку дівчини у Нововолинську, – ЗМІ Друзі вбивць Каті Литкіної побили родичку дівчини у Нововолинську, – ЗМІ
26 квітень, 13:12
Неповнолітній злодюжка «обчистив» квартиру на Волині Неповнолітній злодюжка «обчистив» квартиру на Волині
19 березень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українцям з травня ускладнили перехід на автономне опалення
Сьогодні, 18:10
 0
Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО
Сьогодні, 18:01
 0
У кінотеатрі «PremierCity» – 4 прем’єрні фільми*
Сьогодні, 17:45
 0
На Волині у дитсадку масово потруїлись малюки: в однієї дитини – сальмонельоз
Сьогодні, 17:33
 0
Вантажний поїзд відрізав ногу жінці з Волині
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8