У кінотеатрі «PremierCity» – 4 прем’єрні фільми*





Поспішайте обрати для перегляду у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортСity», фільм або мультфільм, які підходять для всіх вікових категорій:



Фільм «За п'ять кроків до кохання» 12+



Мелодрама розповідає про хлопця та дівчину, хворих на кістозний фіброз. Спадкова хвороба, яка супроводжується ускладненням дихання та потребує пересадки легень – ось вирок, про який вони знають з дитинства. Стелла та Вілл проходять лікування у одній клініці. Проте через особливості протікання хвороби, пацієнти не можуть наближатися один до одного. Будь-яка найменша інфекція, не помітна для здорової людини, для них може стати смертельною. Увесь сенс життя як Стелли, так і Вілла полягає в чіткому дотриманні правил та щоденному виживанні. Так було доти, доки вони не зустріли один одного. Тепер кожен зрозуміє навіщо йому боротися та жити далі.



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Мультфільм «Агент Марні» 3D, 0+



Історія про кішку Марні яка жила в своє задоволення в затишному будинку з турботливою господинею. Але все змінилося в одну мить – руду кішку вкрали, запакували в коробку і відправили в інше місто. Добре, що їй вдалося втекти. Вона опиняється в глушині, і тепер доведеться вчитися жити заново. Тут Марні зустріне Пса, Півня і Осла. Разом їх чекають карколомні пригоди. І звичайно ж – розшук злочинців, які вчиняють зухвалі викрадення.



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Мультфільму «Велика мандрівка» 3D, 0+



Великий, сміливий та розсудливий ведмідь Мік-Мік не планував заводити дітей. Та лелека помилився і йому дістається згорток з немовлям. Це маленька панда. Звісно – панди теж ведмеді, і можна було б залишити малюка собі. Але ж десь на нього чекають справжні батьки. Тож час вирушати у далеку подорож та доправити дитину туди, де вона і мала з’явитися на світ. Компанію наполегливому ведмедю складе невгамовний заєць Оскар, а дорогою до них приєднаються пелікан Дюка, вовк Янус та тигр Амур.



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Фільм жахів «Грай або помри» 16+



Головні герої фільму – Лукас і Хлоя. Їм завжди подобалися різні головоломки та квести, тож вони не вагаючись вирішили вдвох зіграти в «Параною». Мета цієї гри – вибратися із замкненого простору. Є лише два прості правила: ніщо з того, що ти бачиш не є реальним; хтось із вас помре. Спершу ці слова сприймалися як жартівливе навіювання страху. Але пройшовши черговий етап квесту, хлопець та дівчина потрапляють на територію закинутої психіатричної лікарні. Тут вони зустрічають чотирьох таких самих, як і вони, гравців. З кожною новою спробою пройти далі стає все більш очевидним, що вибратися звідси живим зможе лише хтось один.



Квитки:







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