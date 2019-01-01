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Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО

Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО
У ніч на 2 травня 2019 поблизу села Гірка Полонка Луцького району трапилася аварія.

Про це повідомляє видання "Твій портал".

За показами очевидців, молодий чоловік, «п’яний, мов чіп, бо добряче відсвяткував», не впорався з керування та злетів з траси.

Молодик, за словами місцевих, – житель села Ратнів Луцького району, прямував на автомобілі Daewoo з Луцька до Львова.

Водій «зробив сальто» на автомобілі. На щастя, усі залишились живими. Натомість автівка зазнала значних механічних пошкоджень.

Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО
Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО
Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО

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Теги: аварія, Гірка Полонка, Луцьк, ДТП
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