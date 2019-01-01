Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО





Про це повідомляє видання "



За показами очевидців, молодий чоловік, «п’яний, мов чіп, бо добряче відсвяткував», не впорався з керування та злетів з траси.



Молодик, за словами місцевих, – житель села Ратнів Луцького району, прямував на автомобілі Daewoo з Луцька до Львова.



Водій «зробив сальто» на автомобілі. На щастя, усі залишились живими. Натомість автівка зазнала значних механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 2 травня 2019 поблизу села Гірка Полонка Луцького району трапилася аварія.Про це повідомляє видання " Твій портал ".За показами очевидців, молодий чоловік, «п’яний, мов чіп, бо добряче відсвяткував», не впорався з керування та злетів з траси.Молодик, за словами місцевих, – житель села Ратнів Луцького району, прямував на автомобілі Daewoo з Луцька до Львова.Водій «зробив сальто» на автомобілі. На щастя, усі залишились живими. Натомість автівка зазнала значних механічних пошкоджень.

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