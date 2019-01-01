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Українцям з травня ускладнили перехід на автономне опалення

Українцям з травня ускладнили перехід на автономне опалення
Українців обмежили в праві відмовитися від послуг центрального опалення та гарячого водопостачання.

Про це повідомляє UBR.ua.

"Замінити комунальний сервіс на окремий котел або бойлер в окремо взятій квартирі можна буде лише в тому разі, якщо не менше половини мешканців вже відрізали свої апартаменти від загальної труби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі норми містить проект порядку відключення від централізованого опалення та подачі гарячої води, розміщений на сайті Мінрегіону. Свої ініціативи чиновники пояснюють положеннями нового закону про ЖКП, який набув чинності 1 травня 2019 року.

Зокрема, він передбачає право власника квартири відмовитися від зазначених комунальних послуг лише в тому випадку, якщо до моменту запуску закону не менше половини власників житла і нежитлових приміщень вже відмовилися від них.

"Але навіть якщо така умова дотримується, мешканцю, який бажає перейти на автономне опалення та нагрівання води, доведеться пройти непросту процедуру", - підкреслює видання.

Заявки на відключення буде збирати місцева влада. Останні ж мають розмістити на офіційному сайті повний перелік будинків, в яких вже відключені від централізованих послуг половина і більше квартир. У заяві особа має виписати причини відключення, а також вказати альтернативи, якими вона має намір замінити комунальну послугу. У відповідь комісія має надати рекомендації, як саме можна технічно реалізувати відключення, а також порадити, де і в якому обсязі збирати техумови для підготовки проектної документації.

Всі витрати по розробці останньої, ляжуть на плечі ініціатора відключення. А саму процедуру мають виконати в термін до 1 жовтня і за умови, що вона не перешкодить подальшому постачанню інших квартир загальноміським опаленням та гарячою водою.


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Теги: бойлери, закон
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