вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 травня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +6…+8 градусів, удень підніметься до +14…+17. Вітер південно-західний, західний, північно-західний і південний, 1-6 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, погода, 3 травня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Бізнес із кислинкою: як волинянин «піднявся» на лимонах
Сьогодні, 20:57
Повідомили, скільки людей торік відвідали зоопарк у Луцьку
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 травня
Сьогодні, 20:00
Новий закон про ЖКГ: кому загрожує відключення і штрафи
Сьогодні, 19:50
Юні велосипедистки з Луцька вибороли 9 медалей на всеукраїнському чемпіонаті
Сьогодні, 19:27
Схожі новини
Беріть з собою парасолі: якою буде погода у Луцьку 30 квітня Беріть з собою парасолі: якою буде погода у Луцьку 30 квітня
29 квітень, 19:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 квітня
24 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 квітня
23 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 квітня
22 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бізнес із кислинкою: як волинянин «піднявся» на лимонах
Сьогодні, 20:57
 0
Повідомили, скільки людей торік відвідали зоопарк у Луцьку
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 3 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Новий закон про ЖКГ: кому загрожує відключення і штрафи
Сьогодні, 19:50
 0
Юні велосипедистки з Луцька вибороли 9 медалей на всеукраїнському чемпіонаті
Сьогодні, 19:27
 0
Медіа
відео
1/8