В центральній частині Луцька зрізали дерева. ФОТО
Сьогодні, 21:27
У Луцьку на початку вулиці Стрілецької зрізали дерева.
Про це у facebook-спільноті "Актуальна Волинь" написала Олена Черенкова.
Авторка допису обурюється та запевняє, що каштани були здоровими і уже починали розквітати.
"Люди! Хто пояснить, чому майже в центрі міста рубають ЖИВІ, ЗЕЛЕНІ ДЕРЕВА, ЯКІ ОСЬ-ОСЬ ЗАЦВІТУТЬ?!
Біля площі Променя, збоку Стрілецької, проти Піцерії зранку ріжуть дерева. Я думала, зрізають верхушки. Ні! Одне повалили, друге, третє. Кому вони заважали? Автосалону елітних автівок? Невідомому будівництву поруч? На гілках майже розквітли каштани, все валяється на землі, ступаєш по ції зелені... Це просто варварство!!! Слів немає", - пише жінка.
У коментарях під дописом користувач Юра Стаднюк припустив, що, ймовірно, дерева зрізали через приміщення, яке ремонтується зовсім поруч.
"Причина лише в тому що за стільки часу ремонтують цю будівлю, не знаю точно що там буде, і да дерева ріжуть тому що за ними не буде видно данної будівлі", - написав чоловік.
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Про це у facebook-спільноті "Актуальна Волинь" написала Олена Черенкова.
Авторка допису обурюється та запевняє, що каштани були здоровими і уже починали розквітати.
"Люди! Хто пояснить, чому майже в центрі міста рубають ЖИВІ, ЗЕЛЕНІ ДЕРЕВА, ЯКІ ОСЬ-ОСЬ ЗАЦВІТУТЬ?!
Біля площі Променя, збоку Стрілецької, проти Піцерії зранку ріжуть дерева. Я думала, зрізають верхушки. Ні! Одне повалили, друге, третє. Кому вони заважали? Автосалону елітних автівок? Невідомому будівництву поруч? На гілках майже розквітли каштани, все валяється на землі, ступаєш по ції зелені... Це просто варварство!!! Слів немає", - пише жінка.
У коментарях під дописом користувач Юра Стаднюк припустив, що, ймовірно, дерева зрізали через приміщення, яке ремонтується зовсім поруч.
"Причина лише в тому що за стільки часу ремонтують цю будівлю, не знаю точно що там буде, і да дерева ріжуть тому що за ними не буде видно данної будівлі", - написав чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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