Конфлікт біля храму на Волині: версія прихильників Московського патріархату





Нагадаємо, що напередодні, 30 квітня, більше 400 мешканців села проголосували за



А уже наступного дня місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату



З'явилось також і



Відтак, у четвер, 2 травня на сайті



Настоятель Свято-Преображенського храму УПЦ села Четвертня Колківського благочиння священик Серафим Сімонович спростував неправдиві заяви у ЗМІ про те, що у зіткненні жителів села вночі 1 травня на храмовій території нібито когось побив священнослужитель.



Нагадаємо, 29 квітня 2019 року громада УПЦ у Четвертні провела приходські збори, на котрих засвідчила своє рішення зберегти чинну церковну юрисдикцію та не переходити в ПЦУ. Днем пізніше прихильники переходу до ПЦУ провели свої збори територіальної громади у місцевому клубі та згодом заявили, що на них проголосували спочатку 240, потім 248 і нарешті –



«Протоколу ще ніхто з нас не бачив», – каже настоятель отець Серафим. З його слів, на ці вихідні громада УПЦ очікує, що проти неї знову будуть вчинені провокативні дії.



В ніч на 1 травня люди випадково помітили, як один з ініціаторів «переходу» для чогось їде у напрямку храму. Зі слів священнослужителя, дізнавшись про це, він повідомив своїх прихожан, які також прибули на церковну територію. Там вони побачили двох прихильників ПЦУ, які, вочевидь, мали намір потрапити усередину храму. Коли їх зупинили, вони почали агресивно поводитись з односельчанами, і через це й трапилась штовханина. Віряни УПЦ відразу викликали на місце інциденту поліцію; правоохоронці склали протокол про цю подію та залишили село.



Наступного дня у ряді заангажованих ЗМІ з’явились брехливі повідомлення про нібито напад вірян УПЦ на прихильників ПЦУ, і найголовніше – відверта брехня про те, що уродженець Четвертні, священик УПЦ з іншого району Волині «найбільше лютував».



«Отець Богдан приїхав разом зі мною на місце події, але те, що він нібито когось бив, це відверта нісенітниця і тому є свідки», – прокоментував отець Серафим.



Як розповів, у коментарі прес-службі Волинської єпархії УПЦ, місцевий прихожанин Петро, двоє невідомих осіб були озброєні бітами і сиділи під храмом.



“Приблизно о пів на дванадцяту нам повідомили, що якісь невідомі люди з’явилися біля храму. Також з’явилася інформація про те, що вони ніби хочуть збивати замки та міняти їх, щоб вже в цю неділю тут не відбулося богослужіння нашої Церкви (УПЦ). Як раз тоді я вирішив викликати поліцію. В той час, як я викликав поліцію, один із цих двох осіб почав бити іншого прихожанина, який прибув разом зі мною. Врешті збіглися люди, і тих двох чоловіків довелося втихомирювати. Згодом прибула поліція і всі заспокоїлися”, – розповів Петро. Отож, з його слів, агресію проявили саме активісти переходу до ПЦУ. Але насильства до них ніхто не проявляв, тим більше ніхто не завдавав їм важких тілесних ушкоджень.



Своєю чергою, священик що є уродженцем цього села, також підійшов до храму, але це вже відбулося після інциденту.



“Вже потім, я зібрався і пішов до храму”, – так розповідає батюшка.



Як стверджує священик, він усього-на-всього поспілкувався із цими двома чоловіками, які мали намір міняти замки на дверях храму. Зокрема, він поставив їм питання, що вони тут роблять.



Отож, священик виявився вкрай здивований, коли зі ЗМІ дізнався про проявлення ним нібито “особливої жорстокості” по відношенні до двох літніх прихильників ПЦУ.



“Я смиренна людина, я – священик, але образили мою честь і гідність, звинувативши в тому, чого я не робив. Я нікого пальцем не зачепив. І дуже неприємно, коли в Інтернет-просторі, у ЗМІ про мене почали поширювати таку неправду. Я лише підійшов до тих людей і спитав, чому вони прийшли до храму? Чому вони не були на богослужіннях, коли, до прикладу у Велику П’ятницю виносили Плащаницю? Чому вони не були в храмі і не молилися? – такі відомості розповів священик.



Настоятель місцевої парафії протоієрей Серафим Сімонович, запитує – «навіщо у ЗМІ поширювати неправду про нібито “жорстоке побиття прихильників переходу до ПЦУ” та ще й робити фігурантами справи священиків? І для чого реалізацію цього “переходу до ПЦУ” здійснювати під покровом ночі та ще й проявляючи агресію?»



Отож, відбувається звичайна “підміна понять”, А якщо ретельно слідувати “букві” Закону України то, відповідно до розділу 11 Конституції України та розділу 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування, не відноситься вирішення питань щодо організації діяльності релігійних громад, а тому рішення, які приймаються на зборах територіальної громади відносно релігії, є незаконними і не можуть бути виконаними. Таке втручання територіальної громади в діяльність релігійних організацій буде порушенням ст. 11, 35, 37, 140 Конституції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прихожани та настоятель церкви УПЦ МП розповіли свою версію подій, які відбували вночі 1 травня на дворі храму у селі Четвертня.Нагадаємо, що напередодні, 30 квітня, більше 400 мешканців села проголосували за перехід до Православної церкви України . Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.А уже наступного дня місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонері в, які охороняли храм.З'явилось також і відео з місця інциденту Відтак, у четвер, 2 травня на сайті Волинської єпархії УПЦ МП з'явилась версія іншої сторони конфлікту.Настоятель Свято-Преображенського храму УПЦ села Четвертня Колківського благочиння священикспростував неправдиві заяви у ЗМІ про те, що у зіткненні жителів села вночі 1 травня на храмовій території нібито когось побив священнослужитель.Нагадаємо, 29 квітня 2019 року громада УПЦ у Четвертні провела приходські збори, на котрих засвідчила своє рішення зберегти чинну церковну юрисдикцію та не переходити в ПЦУ. Днем пізніше прихильники переходу до ПЦУ провели свої збори територіальної громади у місцевому клубі та згодом заявили, що на них проголосували спочатку 240, потім 248 і нарешті – 257 селян . Це, на їхню думку, відповідає вимогам закону про переходи релігійних громад, де прихильників переходу має бути 2/3.«Протоколу ще ніхто з нас не бачив», – каже настоятель отець Серафим. З його слів, на ці вихідні громада УПЦ очікує, що проти неї знову будуть вчинені провокативні дії.В ніч на 1 травня люди випадково помітили, як один з ініціаторів «переходу» для чогось їде у напрямку храму. Зі слів священнослужителя, дізнавшись про це, він повідомив своїх прихожан, які також прибули на церковну територію. Там вони побачили двох прихильників ПЦУ, які, вочевидь, мали намір потрапити усередину храму. Коли їх зупинили, вони почали агресивно поводитись з односельчанами, і через це й трапилась штовханина. Віряни УПЦ відразу викликали на місце інциденту поліцію; правоохоронці склали протокол про цю подію та залишили село.Наступного дня у ряді заангажованих ЗМІ з’явились брехливі повідомлення про нібито напад вірян УПЦ на прихильників ПЦУ, і найголовніше – відверта брехня про те, що уродженець Четвертні, священик УПЦ з іншого району Волині «найбільше лютував».«Отець Богдан приїхав разом зі мною на місце події, але те, що він нібито когось бив, це відверта нісенітниця і тому є свідки», – прокоментував отець Серафим.Як розповів, у коментарі прес-службі Волинської єпархії УПЦ, місцевий прихожанин Петро, двоє невідомих осіб були озброєні бітами і сиділи під храмом.“Приблизно о пів на дванадцяту нам повідомили, що якісь невідомі люди з’явилися біля храму. Також з’явилася інформація про те, що вони ніби хочуть збивати замки та міняти їх, щоб вже в цю неділю тут не відбулося богослужіння нашої Церкви (УПЦ). Як раз тоді я вирішив викликати поліцію. В той час, як я викликав поліцію, один із цих двох осіб почав бити іншого прихожанина, який прибув разом зі мною. Врешті збіглися люди, і тих двох чоловіків довелося втихомирювати. Згодом прибула поліція і всі заспокоїлися”, – розповів Петро. Отож, з його слів, агресію проявили саме активісти переходу до ПЦУ. Але насильства до них ніхто не проявляв, тим більше ніхто не завдавав їм важких тілесних ушкоджень.Своєю чергою, священик що є уродженцем цього села, також підійшов до храму, але це вже відбулося після інциденту.“Вже потім, я зібрався і пішов до храму”, – так розповідає батюшка.Як стверджує священик, він усього-на-всього поспілкувався із цими двома чоловіками, які мали намір міняти замки на дверях храму. Зокрема, він поставив їм питання, що вони тут роблять.Отож, священик виявився вкрай здивований, коли зі ЗМІ дізнався про проявлення ним нібито “особливої жорстокості” по відношенні до двох літніх прихильників ПЦУ.“Я смиренна людина, я – священик, але образили мою честь і гідність, звинувативши в тому, чого я не робив. Я нікого пальцем не зачепив. І дуже неприємно, коли в Інтернет-просторі, у ЗМІ про мене почали поширювати таку неправду. Я лише підійшов до тих людей і спитав, чому вони прийшли до храму? Чому вони не були на богослужіннях, коли, до прикладу у Велику П’ятницю виносили Плащаницю? Чому вони не були в храмі і не молилися? – такі відомості розповів священик.Настоятель місцевої парафії протоієрей Серафим Сімонович, запитує – «навіщо у ЗМІ поширювати неправду про нібито “жорстоке побиття прихильників переходу до ПЦУ” та ще й робити фігурантами справи священиків? І для чого реалізацію цього “переходу до ПЦУ” здійснювати під покровом ночі та ще й проявляючи агресію?»Отож, відбувається звичайна “підміна понять”, А якщо ретельно слідувати “букві” Закону України то, відповідно до розділу 11 Конституції України та розділу 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування, не відноситься вирішення питань щодо організації діяльності релігійних громад, а тому рішення, які приймаються на зборах територіальної громади відносно релігії, є незаконними і не можуть бути виконаними. Таке втручання територіальної громади в діяльність релігійних організацій буде порушенням ст. 11, 35, 37, 140 Конституції України.

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