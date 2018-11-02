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Припинити надавати послуги: директор «Луцькводоканалу» про те, як треба боротись з боржниками

Припинити надавати послуги: директор «Луцькводоканалу» про те, як треба боротись з боржниками
Нарахування пені за невчасну оплату "комуналки" дисциплінує українців, однак найкращий спосіб боротьби з боржниками – припинити надавати їм послуги.

На цьому наголошували у ток-шоу "Протилежний Погляд" 2 травня, - пише ІА "Конкурент".

Зі слів депутатки Луцької міської ради Юлії Вусенко, нарахування пені за невчасно оплачені комунальні послуги є незначною. Тому загалом для країни це матиме мінімальний ефект, однак, ймовірно, привчить українців до дисципліни.

"Ми повинні вийти до європейського рівня", – зазначила вона.

Також, зауважила Вусенко, якщо людина доведе, що вона отримала зарплати чи субсидію невчасно, то пеня скасовується.

"Це не є так страшно, як здається", – наголосила депутатка.

Із нею погоджується і голова ОСББ Роман Бондарук. Він запевнив, що люди психологічно будуть розуміти, що треба платити вчасно.

Припинити надавати послуги: директор «Луцькводоканалу» про те, як треба боротись з боржниками


Технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк розповів, що, окрім підвищення дисципліни, це також робилося і для того, аби підприємства не були такими збитковими.

Натомість директор КП "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк зауважив, що пеня насправді була завжди.

"Це є норма цивільного кодексу. А тепер вона просто прописана в законі", – зазначив він.

Із його слів, впровадження пені не влине на стан розрахунків. Адже, розповів він, 94 % платників є дисциплінованими, а не платять лише 6 %.

"Ядро боржників є стабільним. І той відсоток зберігається століттями. Найправильніше – припинити надавати послуги, однак фізично це зробити зараз неможливо", – пояснив він.

Віктор Гуменюк запенив, що суттєво пеня ні на що не впливає, адже цифра боржників збільшується, бо збільшуються тарифи.

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Теги: борги, пеня, коумнальні послуги, Луцькводоканал, Протилежний погляд
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