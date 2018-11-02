Припинити надавати послуги: директор «Луцькводоканалу» про те, як треба боротись з боржниками





На цьому наголошували у ток-шоу "Протилежний Погляд" 2 травня, - пише



Зі слів депутатки Луцької міської ради Юлії Вусенко, нарахування пені за невчасно оплачені комунальні послуги є незначною. Тому загалом для країни це матиме мінімальний ефект, однак, ймовірно, привчить українців до дисципліни.



"Ми повинні вийти до європейського рівня", – зазначила вона.



Також, зауважила Вусенко, якщо людина доведе, що вона отримала зарплати чи субсидію невчасно, то пеня скасовується.



"Це не є так страшно, як здається", – наголосила депутатка.



Із нею погоджується і голова ОСББ Роман Бондарук. Він запевнив, що люди психологічно будуть розуміти, що треба платити вчасно.







Технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк розповів, що, окрім підвищення дисципліни, це також робилося і для того, аби підприємства не були такими збитковими.



Натомість директор КП "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк зауважив, що пеня насправді була завжди.



"Це є норма цивільного кодексу. А тепер вона просто прописана в законі", – зазначив він.



Із його слів, впровадження пені не влине на стан розрахунків. Адже, розповів він, 94 % платників є дисциплінованими, а не платять лише 6 %.



"Ядро боржників є стабільним. І той відсоток зберігається століттями. Найправильніше – припинити надавати послуги, однак фізично це зробити зараз неможливо", – пояснив він.



Віктор Гуменюк запенив, що суттєво пеня ні на що не впливає, адже цифра боржників збільшується, бо збільшуються тарифи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарахування пені за невчасну оплату "комуналки" дисциплінує українців, однак найкращий спосіб боротьби з боржниками – припинити надавати їм послуги.На цьому наголошували у ток-шоу "Протилежний Погляд" 2 травня, - пише ІА "Конкурент". Зі слів депутатки Луцької міської ради, нарахування пені за невчасно оплачені комунальні послуги є незначною. Тому загалом для країни це матиме мінімальний ефект, однак, ймовірно, привчить українців до дисципліни."Ми повинні вийти до європейського рівня", – зазначила вона.Також, зауважила Вусенко, якщо людина доведе, що вона отримала зарплати чи субсидію невчасно, то пеня скасовується."Це не є так страшно, як здається", – наголосила депутатка.Із нею погоджується і голова ОСББ. Він запевнив, що люди психологічно будуть розуміти, що треба платити вчасно.Технічний директор ПАТ "Волиньгаз"розповів, що, окрім підвищення дисципліни, це також робилося і для того, аби підприємства не були такими збитковими.Натомість директор КП "Луцькводоканал"зауважив, що пеня насправді була завжди."Це є норма цивільного кодексу. А тепер вона просто прописана в законі", – зазначив він.Із його слів, впровадження пені не влине на стан розрахунків. Адже, розповів він, 94 % платників є дисциплінованими, а не платять лише 6 %."Ядро боржників є стабільним. І той відсоток зберігається століттями. Найправильніше – припинити надавати послуги, однак фізично це зробити зараз неможливо", – пояснив він.Віктор Гуменюк запенив, що суттєво пеня ні на що не впливає, адже цифра боржників збільшується, бо збільшуються тарифи.

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