У Ковелі хочуть розбудувати мікрорайон





Про це повідомляють на



З метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, виконавчий комітет Ковельської міської ради проводить обговорення та розгляд містобудівної документації «Детальний план території розміщення багатоквартирних житлових будинків з об’єктами громадського призначення в районі вулиць Пирогова - Володимирської – Незалежності в місті Ковелі Волинської області».





Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться у центральній частині міста Ковеля, її орієнтовна площа становить 12,2 га. Тут пропонується розмістити шість багатоквартирних житлових будинків висотою 4 поверхи (до 17 м заввишки) з вбудованими закладами обслуговування (об’єктами громадського призначення), спортивний комплекс та парк відпочинку. Передбачені й паркувальні майданчики для автомобілів, озеленення та благоустрій.





У будинках передбачається влаштувати 168 квартир на 630 мешканців. Площа території, передбачена під розміщення багатоквартирної житлової забудови складає 4,4 га, спортивного закладу – 0,5 га, парку – 4,8 га та об’єктів інженерної інфраструктури – 2,5 га. Також у кварталі планується розмістити 156 машиномісць для автотранспорту мешканців цього району, з них 56 машиномісць - гостьові автостоянки. Площа забудови складатиме 6198,0 кв.м, площа мощення – 10677,1 кв.м, площа озеленення – 6858,9 кв.м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчан запрошують до обговорення питання щодо будівництва кількох багатоповерхових будинків, спорткомплексу та парку відпочинку в районі вулиць Пирогова–Володимирської–Незалежності.Про це повідомляють на офіційному сайті міської ради.З метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, виконавчий комітет Ковельської міської ради проводить обговорення та розгляд містобудівної документації «Детальний план території розміщення багатоквартирних житлових будинків з об’єктами громадського призначення в районі вулиць Пирогова - Володимирської – Незалежності в місті Ковелі Волинської області».Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться у центральній частині міста Ковеля, її орієнтовна площа становить 12,2 га. Тут пропонується розмістити шість багатоквартирних житлових будинків висотою 4 поверхи (до 17 м заввишки) з вбудованими закладами обслуговування (об’єктами громадського призначення), спортивний комплекс та парк відпочинку. Передбачені й паркувальні майданчики для автомобілів, озеленення та благоустрій.У будинках передбачається влаштувати 168 квартир на 630 мешканців. Площа території, передбачена під розміщення багатоквартирної житлової забудови складає 4,4 га, спортивного закладу – 0,5 га, парку – 4,8 га та об’єктів інженерної інфраструктури – 2,5 га. Також у кварталі планується розмістити 156 машиномісць для автотранспорту мешканців цього району, з них 56 машиномісць - гостьові автостоянки. Площа забудови складатиме 6198,0 кв.м, площа мощення – 10677,1 кв.м, площа озеленення – 6858,9 кв.м.

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