У Ковелі хочуть розбудувати мікрорайон
Сьогодні, 03:12
Ковельчан запрошують до обговорення питання щодо будівництва кількох багатоповерхових будинків, спорткомплексу та парку відпочинку в районі вулиць Пирогова–Володимирської–Незалежності.
Про це повідомляють на офіційному сайті міської ради.
З метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, виконавчий комітет Ковельської міської ради проводить обговорення та розгляд містобудівної документації «Детальний план території розміщення багатоквартирних житлових будинків з об’єктами громадського призначення в районі вулиць Пирогова - Володимирської – Незалежності в місті Ковелі Волинської області».
Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться у центральній частині міста Ковеля, її орієнтовна площа становить 12,2 га. Тут пропонується розмістити шість багатоквартирних житлових будинків висотою 4 поверхи (до 17 м заввишки) з вбудованими закладами обслуговування (об’єктами громадського призначення), спортивний комплекс та парк відпочинку. Передбачені й паркувальні майданчики для автомобілів, озеленення та благоустрій.
У будинках передбачається влаштувати 168 квартир на 630 мешканців. Площа території, передбачена під розміщення багатоквартирної житлової забудови складає 4,4 га, спортивного закладу – 0,5 га, парку – 4,8 га та об’єктів інженерної інфраструктури – 2,5 га. Також у кварталі планується розмістити 156 машиномісць для автотранспорту мешканців цього району, з них 56 машиномісць - гостьові автостоянки. Площа забудови складатиме 6198,0 кв.м, площа мощення – 10677,1 кв.м, площа озеленення – 6858,9 кв.м.
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Про це повідомляють на офіційному сайті міської ради.
З метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, виконавчий комітет Ковельської міської ради проводить обговорення та розгляд містобудівної документації «Детальний план території розміщення багатоквартирних житлових будинків з об’єктами громадського призначення в районі вулиць Пирогова - Володимирської – Незалежності в місті Ковелі Волинської області».
Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться у центральній частині міста Ковеля, її орієнтовна площа становить 12,2 га. Тут пропонується розмістити шість багатоквартирних житлових будинків висотою 4 поверхи (до 17 м заввишки) з вбудованими закладами обслуговування (об’єктами громадського призначення), спортивний комплекс та парк відпочинку. Передбачені й паркувальні майданчики для автомобілів, озеленення та благоустрій.
У будинках передбачається влаштувати 168 квартир на 630 мешканців. Площа території, передбачена під розміщення багатоквартирної житлової забудови складає 4,4 га, спортивного закладу – 0,5 га, парку – 4,8 га та об’єктів інженерної інфраструктури – 2,5 га. Також у кварталі планується розмістити 156 машиномісць для автотранспорту мешканців цього району, з них 56 машиномісць - гостьові автостоянки. Площа забудови складатиме 6198,0 кв.м, площа мощення – 10677,1 кв.м, площа озеленення – 6858,9 кв.м.
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