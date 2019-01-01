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Збережені традиції: у селі на Волині діти грають у давню великодню гру. ВІДЕО

Збережені традиції: у селі на Волині діти грають у давню великодню гру. ВІДЕО
Волинська журналістка Олена Лівіцька показала, як дітлахи з села Четвертня, що на Маневиччині, грають у давню великодню гру.

Відповідне відео вона опублікувала у facebook-спільноті "Занесло в село".

Суть гри полягає в тому, що в землі роблять заглиблення, по якому учасники гри по черзі запускають крашанки. Той, чия крашанка зачепила іншу, забирає обидва яйця та робить ще один хід.

"Це Едуард із села Четвертня на Маневиччині. Він розказує, що таке каток. У його селі зберегли давню великодню гру. Там роблять катки і всі, від старого до малого, граються крашанками! Унікальна і дуже древня традиція. Катки у Четвертні можна побачити тільки на Великдень. Дивіться, що воно таке", - написала журналістка.

Відео Олени ЛІВІЦЬКОЇ


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Теги: гра, Великдень, Четвертня, крашанка
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