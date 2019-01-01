Збережені традиції: у селі на Волині діти грають у давню великодню гру. ВІДЕО

Олена Лівіцька показала, як дітлахи з села Четвертня, що на Маневиччині, грають у давню великодню гру.



Відповідне відео вона опублікувала у facebook-спільноті



Суть гри полягає в тому, що в землі роблять заглиблення, по якому учасники гри по черзі запускають крашанки. Той, чия крашанка зачепила іншу, забирає обидва яйця та робить ще один хід.



"Це Едуард із села Четвертня на Маневиччині. Він розказує, що таке каток. У його селі зберегли давню великодню гру. Там роблять катки і всі, від старого до малого, граються крашанками! Унікальна і дуже древня традиція. Катки у Четвертні можна побачити тільки на Великдень. Дивіться, що воно таке", - написала журналістка.



Відео Олени ЛІВІЦЬКОЇ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська журналісткапоказала, як дітлахи з села Четвертня, що на Маневиччині, грають у давню великодню гру.Відповідне відео вона опублікувала у facebook-спільноті "Занесло в село" Суть гри полягає в тому, що в землі роблять заглиблення, по якому учасники гри по черзі запускають крашанки. Той, чия крашанка зачепила іншу, забирає обидва яйця та робить ще один хід."Це Едуард із села Четвертня на Маневиччині. Він розказує, що таке каток. У його селі зберегли давню великодню гру. Там роблять катки і всі, від старого до малого, граються крашанками! Унікальна і дуже древня традиція. Катки у Четвертні можна побачити тільки на Великдень. Дивіться, що воно таке", - написала журналістка.

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