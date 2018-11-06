ЗНО 2019: графік проведення зовнішнього оцінювання
Сьогодні, 00:33
На сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднили графік тестувань.
ЗНО 2019 розпочнеться 21 травня з математики і завершується у червні тестуванням з хімії.
Розклад ЗНО 2019:
21 травня – математика;
23 травня – українська мова та література;
27 травня – іспанська, німецька, французька мови;
28 травня – англійська мова;
30 травня – фізика;
4 червня – історія України;
6 червня – біологія;
11 червня – географія;
13 червня – хімія.
Коли результати ЗНО
Математика, українська мова та література, фізика – не пізніше 14 червня 2019 року.
Оголошення результатів з іноземних мов та біології – не пізніше 20 червня 2019 року.
Результати з історії України, географії та хімії – не пізніше 25 червня 2019 року.
Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з дня офіційного оголошення результатів.
Апеляційні заяви від учасників тестування, яких не задовольнили отримані результати ЗНО, будуть розглядатись, починаючи з дня оголошення результатів кожного тесту.
Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на телефон.
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ЗНО 2019 розпочнеться 21 травня з математики і завершується у червні тестуванням з хімії.
Розклад ЗНО 2019:
21 травня – математика;
23 травня – українська мова та література;
27 травня – іспанська, німецька, французька мови;
28 травня – англійська мова;
30 травня – фізика;
4 червня – історія України;
6 червня – біологія;
11 червня – географія;
13 червня – хімія.
Коли результати ЗНО
Математика, українська мова та література, фізика – не пізніше 14 червня 2019 року.
Оголошення результатів з іноземних мов та біології – не пізніше 20 червня 2019 року.
Результати з історії України, географії та хімії – не пізніше 25 червня 2019 року.
Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з дня офіційного оголошення результатів.
Апеляційні заяви від учасників тестування, яких не задовольнили отримані результати ЗНО, будуть розглядатись, починаючи з дня оголошення результатів кожного тесту.
Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на телефон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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