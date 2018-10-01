На Донбасі активізували видачу російських паспортів





За інформацією головного управління розвідки Міноборони України, російське окупаційне командування активно прискорює отримання російських паспортів мешканцями непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей. Особливо щодо учасників незаконних збройних формувань, що фактично є армійськими корпусами збройних сил РФ, – пише



Росіяни розгорнули потужну пропаганду спрощеної процедури надання російського громадянства. Командири проросійських бойовиків збирають інформацію про своїх “бійців”: у кого є паспорти самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”, а хто не має паспортів взагалі.



При цьому, наголошують у Міноборони, оформляють російські паспорти лише особам, у яких вилучено паспорти, військові квитки чи навіть водійські посвідчення України.



Однак місцеві мешканці намагаються уникнути отримання російського громадянства. Адже це позбавить їх права вільного в’їзду на територію, підконтрольну Україні. Але особливо бояться люди того, що їх відправлять “на передову захищати інтереси Росії”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська розвідка виявила, що росіяни на Донбасі запустили потужну пропагандистську кампанію, щоб місцеві мешканці отримували паспорти РФ за спрощеною процедурою . Однак люди здебільшого ухиляються, щоб не “їхати захищати інтереси Росії на передову”.За інформацією головного управління розвідки Міноборони України, російське окупаційне командування активно прискорює отримання російських паспортів мешканцями непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей. Особливо щодо учасників незаконних збройних формувань, що фактично є армійськими корпусами збройних сил РФ, – пише канал 24 Росіяни розгорнули потужну пропаганду спрощеної процедури надання російського громадянства. Командири проросійських бойовиків збирають інформацію про своїх “бійців”: у кого є паспорти самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”, а хто не має паспортів взагалі.При цьому, наголошують у Міноборони, оформляють російські паспорти лише особам, у яких вилучено паспорти, військові квитки чи навіть водійські посвідчення України.Однак місцеві мешканці намагаються уникнути отримання російського громадянства. Адже це позбавить їх права вільного в’їзду на територію, підконтрольну Україні. Але особливо бояться люди того, що їх відправлять “на передову захищати інтереси Росії”.

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