Храм з унікальною архітектурою: волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО





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Увагу усіх, хто проїжджає через село привертає храм із унікальною архітектурою. Найзначнішою спорудою у селі Журавники є церква святого великомученика Димитрія Солунськог



Храм було збудовано 1905 року на кошти місцевого землевласника — італійського графа Рафаїла де Боссаліні та його дружини Катерини.



На кадрах можна побачити славнозвісний храм та центр села, якими вони були, відповідно до датування по запису на фото у 1914-1915 роках.









Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, яким було село Журавники Горохівського району Волинської області сто років тому. Село раніше було містечком і мало назву Дружкопіль.Про це інформує Район.IN.UA Увагу усіх, хто проїжджає через село привертає храм із унікальною архітектурою. Найзначнішою спорудою у селі Журавники є церква святого великомученика Димитрія СолунськогХрам було збудовано 1905 року на кошти місцевого землевласника — італійського графа Рафаїла де Боссаліні та його дружини Катерини.На кадрах можна побачити славнозвісний храм та центр села, якими вони були, відповідно до датування по запису на фото у 1914-1915 роках.

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