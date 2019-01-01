вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Храм з унікальною архітектурою: волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО

Храм з унікальною архітектурою: волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, яким було село Журавники Горохівського району Волинської області сто років тому. Село раніше було містечком і мало назву Дружкопіль.

Про це інформує Район.IN.UA.

Увагу усіх, хто проїжджає через село привертає храм із унікальною архітектурою. Найзначнішою спорудою у селі Журавники є церква святого великомученика Димитрія Солунськог

Храм було збудовано 1905 року на кошти місцевого землевласника — італійського графа Рафаїла де Боссаліні та його дружини Катерини.

На кадрах можна побачити славнозвісний храм та центр села, якими вони були, відповідно до датування по запису на фото у 1914-1915 роках.

Храм з унікальною архітектурою: волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО

Храм з унікальною архітектурою: волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО


Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Журавники, храм, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
В Україні середня зарплата більше, ніж вдвічі перевищила мінімальну
Сьогодні, 06:25
Храм з унікальною архітектурою: волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:02
На Донбасі активізували видачу російських паспортів
Сьогодні, 04:29
У Ковелі хочуть розбудувати мікрорайон
Сьогодні, 03:12
На Рівненщині негода зруйнувала дорогу
Сьогодні, 02:33
Схожі новини
Конфлікт біля храму на Волині: версія прихильників Московського патріархату Конфлікт біля храму на Волині: версія прихильників Московського патріархату
02 травень, 22:13
З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО З'явилось відео з місця побиття двох пенсіонерів біля храму на Волині. ВІДЕО
01 травень, 23:03
«Відзначився один із заїжджих попів»: на Волині прихильники МП сильно побили літніх селян, які охороняли храм «Відзначився один із заїжджих попів»: на Волині прихильники МП сильно побили літніх селян, які охороняли храм
01 травень, 21:25
Якою була урядова колонія у Камені-Каширському. ФОТО Якою була урядова колонія у Камені-Каширському. ФОТО
01 травень, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні середня зарплата більше, ніж вдвічі перевищила мінімальну
Сьогодні, 06:25
 0
Храм з унікальною архітектурою: волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:02
 0
На Донбасі активізували видачу російських паспортів
Сьогодні, 04:29
 0
У Ковелі хочуть розбудувати мікрорайон
Сьогодні, 03:12
 0
На Рівненщині негода зруйнувала дорогу
Сьогодні, 02:33
 0
Медіа
відео
1/8