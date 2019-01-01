Храм з унікальною архітектурою: волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:02
Показали, яким було село Журавники Горохівського району Волинської області сто років тому. Село раніше було містечком і мало назву Дружкопіль.
Про це інформує Район.IN.UA.
Увагу усіх, хто проїжджає через село привертає храм із унікальною архітектурою. Найзначнішою спорудою у селі Журавники є церква святого великомученика Димитрія Солунськог
Храм було збудовано 1905 року на кошти місцевого землевласника — італійського графа Рафаїла де Боссаліні та його дружини Катерини.
На кадрах можна побачити славнозвісний храм та центр села, якими вони були, відповідно до датування по запису на фото у 1914-1915 роках.
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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Про це інформує Район.IN.UA.
Увагу усіх, хто проїжджає через село привертає храм із унікальною архітектурою. Найзначнішою спорудою у селі Журавники є церква святого великомученика Димитрія Солунськог
Храм було збудовано 1905 року на кошти місцевого землевласника — італійського графа Рафаїла де Боссаліні та його дружини Катерини.
На кадрах можна побачити славнозвісний храм та центр села, якими вони були, відповідно до датування по запису на фото у 1914-1915 роках.
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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