Антимонопольний комітет не може вплинути на підвищення ціни проїзду в луцьких маршрутках





Про це розказав виконувач обов’язків начальника територіального відділення АМКУ у Волинській області Сергій Луговий, передає



«Міська влада зверталася до нас з проектом рішення про ріст тарифів. Наше завдання – нагляд за дотриманням процедури. Чи була публікація такого проекту. Чи мали можливість громадяни ознайомитися з ним. Чи провели громадське обговорення», - наголосив Сергій Луговий.



Водночас, він додав, що АМКУ не має повноважень встановлювати обґрунтованість зростання вартості проїзду.



«Органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про підняття вартості проїзду у транспорті. Це рішення має базуватися на економічній основі та відповідних розрахунках. Ми не в праві казати, чи обґрунтоване воно чи ні», - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антимонопольний комітет не може впливати на вартість проїзду у Луцьку, але здійснює нагляд за дотриманням процедури.Про це розказав виконувач обов’язків начальника територіального відділення АМКУ у Волинській області, передає «ВолиньUA» «Міська влада зверталася до нас з проектом рішення про ріст тарифів. Наше завдання – нагляд за дотриманням процедури. Чи була публікація такого проекту. Чи мали можливість громадяни ознайомитися з ним. Чи провели громадське обговорення», - наголосив Сергій Луговий.Водночас, він додав, що АМКУ не має повноважень встановлювати обґрунтованість зростання вартості проїзду.«Органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про підняття вартості проїзду у транспорті. Це рішення має базуватися на економічній основі та відповідних розрахунках. Ми не в праві казати, чи обґрунтоване воно чи ні», - зазначив він.

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