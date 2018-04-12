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Антимонопольний комітет не може вплинути на підвищення проїзду в луцьких маршрутках

Антимонопольний комітет не може вплинути на підвищення проїзду в луцьких маршрутках
Антимонопольний комітет не може впливати на вартість проїзду у Луцьку, але здійснює нагляд за дотриманням процедури.

Про це розказав виконувач обов’язків начальника територіального відділення АМКУ у Волинській області Сергій Луговий, передає «ВолиньUA».

«Міська влада зверталася до нас з проектом рішення про ріст тарифів. Наше завдання – нагляд за дотриманням процедури. Чи була публікація такого проекту. Чи мали можливість громадяни ознайомитися з ним. Чи провели громадське обговорення», - наголосив Сергій Луговий.

Водночас, він додав, що АМКУ не має повноважень встановлювати обґрунтованість зростання вартості проїзду.

«Органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про підняття вартості проїзду у транспорті. Це рішення має базуватися на економічній основі та відповідних розрахунках. Ми не в праві казати, чи обґрунтоване воно чи ні», - зазначив він.

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Теги: маршрутка, антимонопольний комітет, тариф, проїзд
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