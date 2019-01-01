Чому сьогодні обов'язково треба піти на цвинтар: що можна і не можна робити 3 травня
Сьогодні, 08:57
3 травня 2019 року відзначається День Федора. Люди цього дня повинні провідати своїх родичів на цвинтарях, яких немає в живих. Цей день є виключно для поминання померлих. Також сьогодні відзначається щорічний День Сонця.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Федір, пише 24 канал.
Народні прикмети на 3 травня
– Багато шишок на ялинах – прикмета до того, що хліб добре вродить. Урожай жита прийнято було визначати за сосні.
Що можна робити 3 травня
1. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.
Що не можна робити 3 травня
1. Цього дня не можна планувати, влаштовувати хрестин та гучних святкувань.
2. У цей день не можна сваритися.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Федір, пише 24 канал.
Народні прикмети на 3 травня
– Багато шишок на ялинах – прикмета до того, що хліб добре вродить. Урожай жита прийнято було визначати за сосні.
Що можна робити 3 травня
1. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.
Що не можна робити 3 травня
1. Цього дня не можна планувати, влаштовувати хрестин та гучних святкувань.
2. У цей день не можна сваритися.
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