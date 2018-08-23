Біля магазину на Волині до непритомності побили чоловіка
Сьогодні, 09:34
У суботу, 27 квітня, у Ковелі біля одного з магазинів на вулиці Незалежності побили чоловіка й той знепритомнів. Потерпілого доставили до лікарні.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Працівники кримінальної поліції встановили, що близько 21 години під час словесного конфлікту 26-річний ковельчанин наніс тілесні ушкодження 60-річному потерпілому. Його із травмами голови госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
Правопорушника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. До слова, молодого чоловіка вже притягували до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень. Слідчі оголосили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.
Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Працівники кримінальної поліції встановили, що близько 21 години під час словесного конфлікту 26-річний ковельчанин наніс тілесні ушкодження 60-річному потерпілому. Його із травмами голови госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
Правопорушника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. До слова, молодого чоловіка вже притягували до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень. Слідчі оголосили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.
Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Фото ілюстративне
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