вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля магазину на Волині до непритомності побили чоловіка

Біля магазину на Волині до непритомності побили чоловіка
У суботу, 27 квітня, у Ковелі біля одного з магазинів на вулиці Незалежності побили чоловіка й той знепритомнів. Потерпілого доставили до лікарні.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Працівники кримінальної поліції встановили, що близько 21 години під час словесного конфлікту 26-річний ковельчанин наніс тілесні ушкодження 60-річному потерпілому. Його із травмами голови госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

Правопорушника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. До слова, молодого чоловіка вже притягували до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень. Слідчі оголосили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, Ковель, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Постраждалого у бійці біля храму на Волині у важкому стані везуть до Луцька
Сьогодні, 09:44
У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході 5-річну дівчинку
Сьогодні, 09:42
Біля магазину на Волині до непритомності побили чоловіка
Сьогодні, 09:34
У селі на Волині рятувальники 2-ий день не можуть загасити пожежу на торфовищі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 3 травня
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У Ковелі епілептик побив дитину з інвалідністю У Ковелі епілептик побив дитину з інвалідністю
23 серпень, 2018, 10:46
Молодий чемпіон з Волині переміг у японських боях Молодий чемпіон з Волині переміг у японських боях
01 травень, 14:04
У кінотеатрі на Волині через вимкнення світла повертають гроші за зірвані сеанси У кінотеатрі на Волині через вимкнення світла повертають гроші за зірвані сеанси
30 квітень, 02:01
На Волині чоловік, що зміг «зіскочити з голки», рятує алко- і наркозалежних На Волині чоловік, що зміг «зіскочити з голки», рятує алко- і наркозалежних
27 квітень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи відкриють в'їзд на кладовище у Гаразджі
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині Audi зіткнулась із мотоциклом: є постраждалі
Сьогодні, 10:46
 0
Розклад руху транспорту до кладовища у Гаразджі на Провідну неділю
Сьогодні, 10:40
 0
Суд не покарав злочинця, який знущався над хворою донькою – згодом він вбив 7-річного сина
Сьогодні, 10:34
 0
Постріли і покинуті ящики з куривом: на Волині контрабандисти втекли від прикордонників
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8