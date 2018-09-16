У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході 5-річну дівчинку





Поліція встановила, що 36-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не врахував дорожньої обстановки та збив на пішохідному переході малолітню дівчинку, яка переходила дорогу, - пише ГУНП у Чернівецькій області.



Дитину госпіталізували до травматологічного відділення лікарні швидкої допомоги у Чернівцях.



Попередній діагноз – закритий перелом гомілки правої нижньої кінцівки із забоєм м’яких тканин.



Результат медогляду водія авто на алкоголь та наркотики виявився негативним.



Вирішуєть питання про відкриття провадження за ознаками частини 1 статті 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.







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