У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході 5-річну дівчинку
Сьогодні, 09:42
У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході п'ятирічну дівчинку.
Поліція встановила, що 36-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не врахував дорожньої обстановки та збив на пішохідному переході малолітню дівчинку, яка переходила дорогу, - пише ГУНП у Чернівецькій області.
Дитину госпіталізували до травматологічного відділення лікарні швидкої допомоги у Чернівцях.
Попередній діагноз – закритий перелом гомілки правої нижньої кінцівки із забоєм м’яких тканин.
Результат медогляду водія авто на алкоголь та наркотики виявився негативним.
Вирішуєть питання про відкриття провадження за ознаками частини 1 статті 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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Поліція встановила, що 36-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не врахував дорожньої обстановки та збив на пішохідному переході малолітню дівчинку, яка переходила дорогу, - пише ГУНП у Чернівецькій області.
Дитину госпіталізували до травматологічного відділення лікарні швидкої допомоги у Чернівцях.
Попередній діагноз – закритий перелом гомілки правої нижньої кінцівки із забоєм м’яких тканин.
Результат медогляду водія авто на алкоголь та наркотики виявився негативним.
Вирішуєть питання про відкриття провадження за ознаками частини 1 статті 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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