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У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході 5-річну дівчинку

У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході 5-річну дівчинку
У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході п'ятирічну дівчинку.

Поліція встановила, що 36-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не врахував дорожньої обстановки та збив на пішохідному переході малолітню дівчинку, яка переходила дорогу, - пише ГУНП у Чернівецькій області.

Дитину госпіталізували до травматологічного відділення лікарні швидкої допомоги у Чернівцях.

Попередній діагноз – закритий перелом гомілки правої нижньої кінцівки із забоєм м’яких тканин.

Результат медогляду водія авто на алкоголь та наркотики виявився негативним.

Вирішуєть питання про відкриття провадження за ознаками частини 1 статті 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



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Теги: аварія, Чернівці
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