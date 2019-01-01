Постраждалого у бійці біля храму на Волині у важкому стані везуть до Луцька





Як стало відомо Миколу Підвального у важкому стані, з пошкодженими ребрами, реанімобілем транспортують з Маневицької ЦРЛ до обласної клініки.



Родичі потерпілого стверджують, що його стан значно погіршився, він жаліється на внутрішні болі в грудині, де, імовірно, від травми накопичується рідина.



Родичі також не розуміють, чому при таких ушкодженнях у районі їм кажуть, що це - всього-на-всього легкі тілесні ушкодження, тож хочуть неупередженої та об'єктивної оцінки завданих травм та повноцінного обстеження.



Вони припускають, що справжні наслідки злочину біля храму хтось намагається приховати, тому просять керівників обласних правоохоронних органів узяти справу під особистий контроль.



Інший потерпілий, 70-річний Василь Довган, потрапив до Маневицької ЦРЛ зі скаргами на болі в черевній порожнині. Обоє - члени ініціативної групи, що збирала підписи за підтримку ПЦУ, і ввечері 30 квітня навідались на церковне подвір'я, аби пересвідчитись, чи з храму ніхто нічого не виносить. У результаті обоє стали жертвами жорстокого побиття прихильниками УПЦ (МП), які під покровом ночі намагалися проникнути до храму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одного з двох захисників церкви у селі Четвертня Маневицького району Волині, що стали жертвами нічного побиття прихильників УПЦ (МП) , у важкому стані доправляють до Волинської обласної клінічної лікарні.Як стало відомо "ВолиньUA" , 64-річногоу важкому стані, з пошкодженими ребрами, реанімобілем транспортують з Маневицької ЦРЛ до обласної клініки.Родичі потерпілого стверджують, що його стан значно погіршився, він жаліється на внутрішні болі в грудині, де, імовірно, від травми накопичується рідина.Родичі також не розуміють, чому при таких ушкодженнях у районі їм кажуть, що це - всього-на-всього легкі тілесні ушкодження, тож хочуть неупередженої та об'єктивної оцінки завданих травм та повноцінного обстеження.Вони припускають, що справжні наслідки злочину біля храму хтось намагається приховати, тому просять керівників обласних правоохоронних органів узяти справу під особистий контроль.Інший потерпілий, 70-річний, потрапив до Маневицької ЦРЛ зі скаргами на болі в черевній порожнині. Обоє - члени ініціативної групи, що збирала підписи за підтримку ПЦУ, і ввечері 30 квітня навідались на церковне подвір'я, аби пересвідчитись, чи з храму ніхто нічого не виносить. У результаті обоє стали жертвами жорстокого побиття прихильниками УПЦ (МП), які під покровом ночі намагалися проникнути до храму.

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