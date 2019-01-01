вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Постраждалого у бійці біля храму на Волині у важкому стані везуть до Луцька

Постраждалого у бійці біля храму на Волині у важкому стані везуть до Луцька
Одного з двох захисників церкви у селі Четвертня Маневицького району Волині, що стали жертвами нічного побиття прихильників УПЦ (МП), у важкому стані доправляють до Волинської обласної клінічної лікарні.

Як стало відомо "ВолиньUA", 64-річного Миколу Підвального у важкому стані, з пошкодженими ребрами, реанімобілем транспортують з Маневицької ЦРЛ до обласної клініки.

Родичі потерпілого стверджують, що його стан значно погіршився, він жаліється на внутрішні болі в грудині, де, імовірно, від травми накопичується рідина.

Родичі також не розуміють, чому при таких ушкодженнях у районі їм кажуть, що це - всього-на-всього легкі тілесні ушкодження, тож хочуть неупередженої та об'єктивної оцінки завданих травм та повноцінного обстеження.

Вони припускають, що справжні наслідки злочину біля храму хтось намагається приховати, тому просять керівників обласних правоохоронних органів узяти справу під особистий контроль.

Інший потерпілий, 70-річний Василь Довган, потрапив до Маневицької ЦРЛ зі скаргами на болі в черевній порожнині. Обоє - члени ініціативної групи, що збирала підписи за підтримку ПЦУ, і ввечері 30 квітня навідались на церковне подвір'я, аби пересвідчитись, чи з храму ніхто нічого не виносить. У результаті обоє стали жертвами жорстокого побиття прихильниками УПЦ (МП), які під покровом ночі намагалися проникнути до храму.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, конфлікт, ПЦУ, УПЦ (МП)
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Кдбешна церква. МП, то курси і пристосуванці. Секта. З лідером Пуйло та сатаною.
Відповісти
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
За день волинські медики рятували двох людей, що впали з висоти
Сьогодні, 10:16
Донька загиблого волинського бійця мріє потрапити на концерт Олега Винника
Сьогодні, 10:15
Постраждалого у бійці біля храму на Волині у важкому стані везуть до Луцька
Сьогодні, 09:44
У Чернівцях водій Volkswagen збив на переході 5-річну дівчинку
Сьогодні, 09:42
Біля магазину на Волині до непритомності побили чоловіка
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
Конфлікт біля храму на Волині: версія прихильників Московського патріархату Конфлікт біля храму на Волині: версія прихильників Московського патріархату
02 травень, 22:13
У храмі на Волині, де священик називав ПЦУ «сатанинською», представили нового настоятеля У храмі на Волині, де священик називав ПЦУ «сатанинською», представили нового настоятеля
16 квітень, 14:55
Церковні баталії: на Рівненщині люди виштовхали з храму священика. ВІДЕО Церковні баталії: на Рівненщині люди виштовхали з храму священика. ВІДЕО
14 квітень, 12:44
На Волині понад чотири десятки парафій УПЦ (МП) думають про перехід до ПЦУ На Волині понад чотири десятки парафій УПЦ (МП) думають про перехід до ПЦУ
11 квітень, 12:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18-річний хлопець на Волині вкрав «Жигуля»
Сьогодні, 11:03
 0
Чи відкриють в'їзд на кладовище у Гаразджі
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині Audi зіткнулась із мотоциклом: є постраждалі
Сьогодні, 10:46
 0
Розклад руху транспорту до кладовища у Гаразджі на Провідну неділю
Сьогодні, 10:40
 0
Суд не покарав злочинця, який знущався над хворою донькою – згодом він вбив 7-річного сина
Сьогодні, 10:34
 0
Медіа
відео
1/8