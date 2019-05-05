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Розклад руху транспорту до кладовища у Гаразджі на Провідну неділю

Розклад руху транспорту до кладовища у Гаразджі на Провідну неділю
У Провідну неділю від Луцька курсуватиме вісім тролейбусів та чотири маршрутки до села Гарадзжа.

Про це повідомили на сайті міськради.

5 травня «рогатий» транспорт буде їздити за маршрутом №7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа», а маршрутки відправлятимуться із вулиці Конякіна (40-й квартал).

Маршрут проходитиме в прямому та зворотньому напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа.

Розклад руху автобусів на 05.05.2019

КП «Луцьке підприємство електротранспорту»
Розклад руху транспорту до кладовища у Гаразджі на Провідну неділю


ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД
Розклад руху транспорту до кладовища у Гаразджі на Провідну неділю


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Теги: Провідна неділя, Луцьк, транспорт, міськрада
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