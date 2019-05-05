Розклад руху транспорту до кладовища у Гаразджі на Провідну неділю
Сьогодні, 10:40
У Провідну неділю від Луцька курсуватиме вісім тролейбусів та чотири маршрутки до села Гарадзжа.
Про це повідомили на сайті міськради.
5 травня «рогатий» транспорт буде їздити за маршрутом №7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа», а маршрутки відправлятимуться із вулиці Конякіна (40-й квартал).
Маршрут проходитиме в прямому та зворотньому напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа.
Розклад руху автобусів на 05.05.2019
КП «Луцьке підприємство електротранспорту»
ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД
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Про це повідомили на сайті міськради.
5 травня «рогатий» транспорт буде їздити за маршрутом №7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа», а маршрутки відправлятимуться із вулиці Конякіна (40-й квартал).
Маршрут проходитиме в прямому та зворотньому напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа.
Розклад руху автобусів на 05.05.2019
КП «Луцьке підприємство електротранспорту»
ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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