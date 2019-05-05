Розклад руху транспорту до кладовища у Гаразджі на Провідну неділю





Про це повідомили на сайті міськради.



5 травня «рогатий» транспорт буде їздити за маршрутом №7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа», а маршрутки відправлятимуться із вулиці Конякіна (40-й квартал).



Маршрут проходитиме в прямому та зворотньому напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа.



Розклад руху автобусів на 05.05.2019



КП «Луцьке підприємство електротранспорту»





ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Провідну неділю від Луцька курсуватиме вісім тролейбусів та чотири маршрутки до села Гарадзжа.Про це повідомили на сайті міськради.5 травня «рогатий» транспорт буде їздити за маршрутом №7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа», а маршрутки відправлятимуться із вулиці Конякіна (40-й квартал).Маршрут проходитиме в прямому та зворотньому напрямках вулицями та проспектами:КП «Луцьке підприємство електротранспорту»ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД

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