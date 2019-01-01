Суд не покарав злочинця, який знущався над хворою донькою – згодом він вбив 7-річного сина





35-річний чоловік штовхнув дитину і хлопчик вдарився головою об металеве ліжко, - пише



Дитина тиждень скаржилася на біль, погано ходила, але ніхто не викликав лікарів. Якби чоловіка засудили не умовно за попереднє побиття ще однієї своєї дитини, можливо, летального випадку й не сталося б.



Коли чоловіка затримала поліція, виявилось, що раніше від його насильства постраждала і 4-річна дочка, хвора на ДЦП. Тоді, через побої, дівчинка потрапила до реанімації. Справу розглядали в Шевченківському районному суді Харківської області, де чоловіка засудили умовно.



Якби горе-ботько тоді отримав реальне покарання, його син, ймовірніше за все, був би зараз живим.



Журналістам не вдалося дізнатись, хто із суддів Шевченківського районного суду тоді прийняв таке рішення, бо в Єдиному реєстрі судових рішень жодної згади про цю справу немає. Проте є чимало інших рішень суддів по всій Україні, якими фактично відпускають на волю злочинців, які знущаються над дітьми.



У травні 2018 року мешканець Київської області повернувся додому напідпитку. В кімнаті було багато диму, і чоловік подумав, що це діти забули їжу в мікрохвильовці. Тому він почав руками і ногами бити одного із двох синів. Поліцію викликали вчителі, які вранці прийшли до сім'ї додому. У хлопчика залишилось всього 8 зубів. Лікарі зафіксували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні гематоми та садени по всьому тілу.



Справу розглядав суддя Бородянського районного суду Київської області Геннадій Стасенко. В процесі розгляду справи Стасенко просив привезти дитину на засідання. Суддя хотів, щоб дитина свідчила про знущання свого батька у його ж присутності. На щастя, цього не допустили лікарі. Дитина в цей час була на лікуванні в психіатричній лікарні.



В результаті суддя Генадій Стасенко визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкодщень синові, але ухвалив призначити покарання всього на 1 рік з іспитовим строком. Якщо чоловік протягом 1 року не вчинить нового злочину, то покараний не буде. Суддя не звернув уваги на те, що обвинувачений раніше злісно не виконував свої батьківські обов’язки, та свідчення, що це був не перший випадок насильства в сім'ї.



На іспитовий строк суддя відпустив і іншого чоловіка, який побив двох малолітніх хлопців, бо вони ображали його сина у школі.





"НЕчесть тижня" отримує Геннадій Стасенко



Премію "НЕчесть тижня" за надто м'які покарання чоловікам, які б'ють дітей, отримує Голова Бородянського районного суду Київської області Геннадій Стасенко.



Честь тижня



Дітей в Україні досі ув'язнюють за те, що в інших країнах не вважалося б злочином. Більшість неповнолітніх, які зараз відбувають покарання у виховних колоніях, потрапили туди через дрібні крадіжки телефонів, продуктів з магазину чи невеликої суми грошей. Конвенція ООН про права дитини, яку Україна ратифікувала ще у 1996 році, передбачає, що ув’язнення неповнолітніх може використовують у виняткових випадках як останній захід. Коли інші заходи та види покарань не допомогли навчити дитину, як чинити правильно.



Пріоритетом у роботі працівників системи правосуддя має бути попередження злочинів. Для цього потрібно з’ясувати, чому дитина припустилась помилки, пояснити їй, чому вчинок поганий, та допомогти подалота труднощі, які призвели до скоєння злочину. Саме такі завдання перед собою ставить програма відновлення для неповнолітніх та медіація між неповнолітнім правопорушником та потерпілим.



Медіатор – це посередник, який бере участь у процесі, допомагає сторонам почути один одного: неповнолітньому – усвідомити скоєне, прийняти відповідальність, а потерпілому – зрозуміти, чому саме він став жертвою, відчути себе в безпеці, почути вибачення. А найголовніше – отримати саме те відшкодування, яке хоче він, а не прокурор чи суддя.



В 2017 році чоловік підбив двох неповнолітніх викрасти майно з автомобіля, який стояв у дворі. Поки хлопці стояли "на шухері" чоловік викрав із салону музичний плеєр, який коштував всього 200 гривень. За законом хлопцям загрожувало кілька років позбавлення волі.



Суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Сергій Щербина звернув увагу на те, шо неповнолітні взяли участь у медіаційній зустрічі з потерпілим. В процесі зустрічі вони вибачились та запропонували один день допомагати потерпілому по господарству. Крім того, вони відшкодували збитки і відремонтували автомобіль. Потерпілий не хотів, щоб хлопців відправляли за ґрати.



Суддя вирішив, що хлопці не є суспільно небезпечними, бо в процесі медіаційної зустрічі усвідомили свою вину. Тож звільнив їх від кримінальної відповідальності.





"Честь тижня" отримує Сергій Щербина



Премію "Честь тижня" за врахування результатів медіації у справі неповнолітніх отримує суддя Заводського районного суду міста Миколаєва – Сергій Щербина.



Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.







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Справу розглядали в Шевченківському районному суді Харківської області, де чоловіка засудили умовно.Якби горе-ботько тоді отримав реальне покарання, його син, ймовірніше за все, був би зараз живим.Журналістам не вдалося дізнатись, хто із суддів Шевченківського районного суду тоді прийняв таке рішення, бо в Єдиному реєстрі судових рішень жодної згади про цю справу немає. Проте є чимало інших рішень суддів по всій Україні, якими фактично відпускають на волю злочинців, які знущаються над дітьми.У травні 2018 року мешканець Київської області повернувся додому напідпитку. В кімнаті було багато диму, і чоловік подумав, що це діти забули їжу в мікрохвильовці. Тому він почав руками і ногами бити одного із двох синів. Поліцію викликали вчителі, які вранці прийшли до сім'ї додому. У хлопчика залишилось всього 8 зубів. Лікарі зафіксували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні гематоми та садени по всьому тілу.Справу розглядав суддя Бородянського районного суду Київської області Геннадій Стасенко. В процесі розгляду справи Стасенко просив привезти дитину на засідання. Суддя хотів, щоб дитина свідчила про знущання свого батька у його ж присутності. На щастя, цього не допустили лікарі. Дитина в цей час була на лікуванні в психіатричній лікарні.В результаті суддя Генадій Стасенко визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкодщень синові, але ухвалив призначити покарання всього на 1 рік з іспитовим строком. Якщо чоловік протягом 1 року не вчинить нового злочину, то покараний не буде. Суддя не звернув уваги на те, що обвинувачений раніше злісно не виконував свої батьківські обов’язки, та свідчення, що це був не перший випадок насильства в сім'ї.На іспитовий строк суддя відпустив і іншого чоловіка, який побив двох малолітніх хлопців, бо вони ображали його сина у школі."НЕчесть тижня" отримує Геннадій СтасенкоПремію "НЕчесть тижня" за надто м'які покарання чоловікам, які б'ють дітей, отримує Голова Бородянського районного суду Київської області Геннадій Стасенко.Дітей в Україні досі ув'язнюють за те, що в інших країнах не вважалося б злочином. Більшість неповнолітніх, які зараз відбувають покарання у виховних колоніях, потрапили туди через дрібні крадіжки телефонів, продуктів з магазину чи невеликої суми грошей. Конвенція ООН про права дитини, яку Україна ратифікувала ще у 1996 році, передбачає, що ув’язнення неповнолітніх може використовують у виняткових випадках як останній захід. Коли інші заходи та види покарань не допомогли навчити дитину, як чинити правильно.Пріоритетом у роботі працівників системи правосуддя має бути попередження злочинів. Для цього потрібно з’ясувати, чому дитина припустилась помилки, пояснити їй, чому вчинок поганий, та допомогти подалота труднощі, які призвели до скоєння злочину. Саме такі завдання перед собою ставить програма відновлення для неповнолітніх та медіація між неповнолітнім правопорушником та потерпілим.Медіатор – це посередник, який бере участь у процесі, допомагає сторонам почути один одного: неповнолітньому – усвідомити скоєне, прийняти відповідальність, а потерпілому – зрозуміти, чому саме він став жертвою, відчути себе в безпеці, почути вибачення. А найголовніше – отримати саме те відшкодування, яке хоче він, а не прокурор чи суддя.В 2017 році чоловік підбив двох неповнолітніх викрасти майно з автомобіля, який стояв у дворі. Поки хлопці стояли "на шухері" чоловік викрав із салону музичний плеєр, який коштував всього 200 гривень. За законом хлопцям загрожувало кілька років позбавлення волі.Суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Сергій Щербина звернув увагу на те, шо неповнолітні взяли участь у медіаційній зустрічі з потерпілим. В процесі зустрічі вони вибачились та запропонували один день допомагати потерпілому по господарству. Крім того, вони відшкодували збитки і відремонтували автомобіль. Потерпілий не хотів, щоб хлопців відправляли за ґрати.Суддя вирішив, що хлопці не є суспільно небезпечними, бо в процесі медіаційної зустрічі усвідомили свою вину. Тож звільнив їх від кримінальної відповідальності.Премію "Честь тижня" за врахування результатів медіації у справі неповнолітніх отримує суддя Заводського районного суду міста Миколаєва – Сергій Щербина.Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

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