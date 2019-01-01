На Волині Audi зіткнулась із мотоциклом: є постраждалі





Аварія трапилась учора, 2 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом автомобіля перебував 28-річний житель цього ж району. Водій допустив зіткнення із мотоциклом «Мінск», під керуванням 17-річного жителя району, який рухався у зустрічному напрямку.



Внаслідок ДТП водій та 21-річний пасажир мотоциклу отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Усі учасники автопригоди перебували у стані алкогольного сп’яніння.



За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Кортеліси Ратнівського району легковик Audi А4 зіткнувся із мотоциклом «Минск». Внаслідок автопригоди травмувалися водій та пасажир мотоциклу.Аварія трапилась учора, 2 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 28-річний житель цього ж району. Водій допустив зіткнення із мотоциклом «Мінск», під керуванням 17-річного жителя району, який рухався у зустрічному напрямку.Внаслідок ДТП водій та 21-річний пасажир мотоциклу отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Усі учасники автопригоди перебували у стані алкогольного сп’яніння.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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