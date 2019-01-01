Українцям не радять їхати до Тунісу через загрозу терактів
Сьогодні, 20:15
У Міністерстві закордонних справ України попереджають про терористичні загрози у Тунісі і не радять відвідувати цю країну.
Про це повідомили у департаменті консульської служби МЗС України - пише УНІАН.
"У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв’язку рекомендуємо українським туристам зважати на існуючі в цій країні безпекові ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних протестних акцій тощо. Слід також враховувати, що триваючий збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію у Тунісі", - йдеться у повідомленні.
Тим громадянам, які вже знаходять у Тунісі, радять утримуватися від відвідування місць надмірного скупчення людей, завжди мати при собі документи, виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів, за можливістю придбати сім-карту місцевого оператора.
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Про це повідомили у департаменті консульської служби МЗС України - пише УНІАН.
"У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв’язку рекомендуємо українським туристам зважати на існуючі в цій країні безпекові ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних протестних акцій тощо. Слід також враховувати, що триваючий збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію у Тунісі", - йдеться у повідомленні.
Тим громадянам, які вже знаходять у Тунісі, радять утримуватися від відвідування місць надмірного скупчення людей, завжди мати при собі документи, виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів, за можливістю придбати сім-карту місцевого оператора.
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