18-річний хлопець на Волині вкрав «Жигулі»





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Подія сталася учора, 2 травня. Заявник повідомив, що із стоянки поблизу залізниці, що на вулиці Ковельській, викрали його автомобіль «ВАЗ 2107».



Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв раніше судимий за крадіжки 18-річний житель Каменя-Каширського. Викрадений автомобіль поліцейські вилучили та повернули власнику.



За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському 18-річний житель цього ж райцентру викрав автомобіль «ВАЗ 2107», який належить 37-річному волинянину.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Подія сталася учора, 2 травня. Заявник повідомив, що із стоянки поблизу залізниці, що на вулиці Ковельській, викрали його автомобіль «ВАЗ 2107».Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв раніше судимий за крадіжки 18-річний житель Каменя-Каширського. Викрадений автомобіль поліцейські вилучили та повернули власнику.За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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