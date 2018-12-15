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На Волині пограбували аптеку

На Волині пограбували аптеку
Учора, 1 травня, 29-річний житель Рівненщини відкрито викрав засоби гігієни із аптеки у Ковелі на майже 600 гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

До Ковельського відділу поліції із заявою звернулась працівник аптеки. Жінка повідомила, що по обіді до приміщення аптеки на Привокзальній площі Ковеля забіг чоловік та відкрито викрав засоби гігієни. Сума збитків становить близько 600 грн.

Працівники кримінальної поліції оперативно встановили особу грабіжника. Ним виявився 29-річний житель Рівненщини. До слова, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, пов’язаного із незаконним обігом наркотиків.

Правопорушника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішують питання про оголошення йому підозри у скоєному та обрання міри запобіжного заходу.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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Теги: аптека, Ковель, грабіж
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