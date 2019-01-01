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Відомий хірург з Волині розповів про небезпеку ін'єкцій та операцій заради пишних форм. ВІДЕО

Відомий хірург з Волині розповів про небезпеку ін'єкцій та операцій заради пишних форм. ВІДЕО
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розповів про небезпеку неякісних косметичних та хірургічних втручань і як обрати якісний салон або клініку.

Про це йдеться на сторінці лікаря у Facebook.

За словами Ростислава Валіхновського, нещодавно у Великобританії влада ініціювала кампанію боротьби з невдалими косметичними процедурами та уколами краси.

лікар каже, що занепокоєння викликає і те, що дедалі більше людей роблять собі ін'єкції, щоб прибрати зморшки чи збільшити губи, - із наслідками таких процедур згодом доводиться мати справу лікарям.

"Дуже часто, ми помічаємо рекламу клінік або салонів від відомих блогерів, але пацієнти майже нічого не знають про ускладнення таких утручань або ін'єкцій. Окрім того, часто-густо салони чи клініки не мають медичних ліцензій, косметологи не мають відповідної освіти й досвіду та користуються "сірими" препаратами", - констатував він.

Валіхновський дав декілька порад, яких слід дотримуватися при виборі салону чи клініки:

1. Сертифікат та ліцензія фахівця.

2. Документи, які свідчать про сертифікацію препарату.

3. Ліцензія клініки, перевірте чи відповідає вона Законодавству України.

4. Наявність відділення невідкладної допомоги. Тому, що при введені таких препаратів, можуть виникати невідкладні стани.



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Теги: медицина, здоров'я, краса
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