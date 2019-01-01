Їхала рятувати коханого, а стала нареченою: романтична історія освідчення на Волині. ФОТО

Ірина Грицуняк та Михайло Шлейн запам’ятають на все життя, адже юнак оригінально освідчився коханій.



29 квітня Михайло запропонував Ірині стати його дружиною і вона погодилася, - пише



За легендою, яку вигадали Михайло, подруга Ірини Анастасія та мама юнака Наталія Анатоліївна, вранці хлопець потрапив у невелику автопригоду, та ще й, крім цього, побився з іншим учасником ДТП. Зараз він у правоохоронців.



Цю історію схвильовано й емоційно мама Михайла розповіла Ірині, коли та тільки-но вийшла із ванної кімнати й збиралася сушити волосся. Вони обоє кинули все й помчали у відділ поліції, аби дізнатися, що ж трапилося, заспокоїти та підтримати Михайла. Але автомобіль повіз їх не туди...



"Я нічого не розуміла. Куди ми їдемо, до чого тут пляж та ще й арка весільна. Бачу – стоїть Міша з каблучкою. Для мене це взагалі було шоком. Ми підходимо ближче. В очах темніє, течуть сльози… Я нічого не пам’ятаю… Все було настільки емоційно, що лише ті відчуття, які довелося в той момент пережити запам’яталися, а події – уривками", - пригадує Ірина.



Михайло став на коліна, сказав, що не уявляє свого життя без Ірини й запропонував стати його дружиною. Ірина, яку аж трусило від сплеску пережитих емоцій, сказала «Так!». Коханий одягнув їй на безіменний палець каблучку, обійняв, поцілував. Закохані зробили спільні фото. Після цього пішли в Успенський собор, дзвонили у дзвони й загадали бажання.



Ірина та Михайло були знайомі ще зі школи. Разом навчалися у Льотничівському НВК. Згодом, їхні шляхи розійшлися, адже навчалися вони у різних містах. Зустрілися минулого року у Володимирі-Волинському, спілкувалися, а 1 вересня минулого року почали зустрічатися.



"Михайло розповів мені, що хоче зробити Ірі пропозицію й ми разом з ним та його мамою Наталією Анатоліївною почали думати, як це оригінально зробити. Хотіли, щоб Ірина запам’ятала цей день на все життя. Близько двох місяців все організовували. Було безліч ідей, варіантів, але зупинилися на цьому й навіть план дій записали на аркуші паперу. Та вийшло все ще більш круто та емоційно, ніж ми очікували", – розповідає подруга нареченої Анастасія Рижанова.



Валентина Тиненська, м. Володимир-Волинський.





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