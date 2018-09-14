На Волині викрили і спіймали наркоторговця





Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі,– повідомляють у



Учора, 2 квітня, в рамках досудового розслідування оперативники "накрили" 24-місцевого жителя на збуті канабісу.



Напередодні правоохоронці здійснили ряд оперативних закупівель наркотиків, а згодом провели низку обшуків у помешканні та підсобних приміщеннях фігуранта справи.







У результаті вилучили майже 200 гр. розфасованого порціями канабісу, вартістю приблизно 20 тис. грн., та гроші за продаж "травки", яку направили на дослідження.



Ковельчанина затримали у порядку ст. 208 КПК України.



За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.



Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



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