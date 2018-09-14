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На Волині викрили і спіймали наркоторговця

На Волині викрили і спіймали наркоторговця
Волинські правоохоронці викрили 24-річного волинянина, який торгував наркотиками у Ковелі.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі,– повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Учора, 2 квітня, в рамках досудового розслідування оперативники "накрили" 24-місцевого жителя на збуті канабісу.

Напередодні правоохоронці здійснили ряд оперативних закупівель наркотиків, а згодом провели низку обшуків у помешканні та підсобних приміщеннях фігуранта справи.

На Волині викрили і спіймали наркоторговця


У результаті вилучили майже 200 гр. розфасованого порціями канабісу, вартістю приблизно 20 тис. грн., та гроші за продаж "травки", яку направили на дослідження.

Ковельчанина затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На Волині викрили і спіймали наркоторговця
На Волині викрили і спіймали наркоторговця
На Волині викрили і спіймали наркоторговця

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Теги: наркотики, кримінал, поліція, Ковель, канабіс
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