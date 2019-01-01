У ТРЦ «ПортCity» – новий магазин*





Про це повідомляє прес-служба ТРЦ.



«Нові тенденції, відомі бренди, стильні рішення для доповнення образів, все необхідне в магазині LAFAYETTE», - повідомляють у закладі.



Тут ви знайдете: сумки, окуляри та аксесуари від Pinko, Furla, Versace, Gucci, Ray Ban та інших відомихбрендів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 травня на першому поверсі ТРЦ «ПортCity» відкрили новий стильний магазин сумок та аксесуарів LAFAYETTE.Про це повідомляє прес-служба ТРЦ.«Нові тенденції, відомі бренди, стильні рішення для доповнення образів, все необхідне в магазині LAFAYETTE», - повідомляють у закладі.Тут ви знайдете: сумки, окуляри та аксесуари від Pinko, Furla, Versace, Gucci, Ray Ban та інших відомихбрендів.

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