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Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер

Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер
Облаштування скверу у центрі Луцька за адресом проспект Волі, 3,5 відкладається через постачальника освітлення.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів заступник начальника департаменту ЖКГ Луцької міськради Микола Осіюк.

Чиновник підтвердив, що роботи у сквері ще не завершені.

«У сквері немає освітлення, лавочок, урн для сміття, відсутнє озеленення. У часових термінах нас підводить постачальник освітлення. Але до середини літа маємо закінчити усі роботи», - повідомив Микола Осіюк.

Також він додав, що питанням озеленення займається КП «Парки та сквери».

Влада Луцька обіцяла ще восени 2018 року, що до кінця року у місті з'явиться новий сквер. Однак, станом на сьогодні роботи з його блаштування лишаються не завершеними.

Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер
Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер
Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер
Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер
Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер


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Теги: сквер, парк, Луцьк
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