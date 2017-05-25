Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер





Про це у коментарі власкору Микола Осіюк.



Чиновник підтвердив, що роботи у сквері ще не завершені.



«У сквері немає освітлення, лавочок, урн для сміття, відсутнє озеленення. У часових термінах нас підводить постачальник освітлення. Але до середини літа маємо закінчити усі роботи», - повідомив Микола Осіюк.



Також він додав, що питанням озеленення займається КП «Парки та сквери».



Влада Луцька обіцяла ще восени 2018 року, що до кінця року у місті з'явиться новий сквер. Однак, станом на сьогодні роботи з його блаштування лишаються не завершеними.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Облаштування скверу у центрі Луцька за адресом проспект Волі, 3,5 відкладається через постачальника освітлення.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів заступник начальника департаменту ЖКГ Луцької міськрадиЧиновник підтвердив, що роботи у сквері ще не завершені.«У сквері немає освітлення, лавочок, урн для сміття, відсутнє озеленення. У часових термінах нас підводить постачальник освітлення. Але до середини літа маємо закінчити усі роботи», - повідомив Микола Осіюк.Також він додав, що питанням озеленення займається КП «Парки та сквери».Влада Луцька обіцяла ще восени 2018 року, що до кінця року у місті з'явиться новий сквер. Однак, станом на сьогодні роботи з його блаштування лишаються не завершеними.

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