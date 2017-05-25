Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували сквер
Сьогодні, 12:26
Облаштування скверу у центрі Луцька за адресом проспект Волі, 3,5 відкладається через постачальника освітлення.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів заступник начальника департаменту ЖКГ Луцької міськради Микола Осіюк.
Чиновник підтвердив, що роботи у сквері ще не завершені.
«У сквері немає освітлення, лавочок, урн для сміття, відсутнє озеленення. У часових термінах нас підводить постачальник освітлення. Але до середини літа маємо закінчити усі роботи», - повідомив Микола Осіюк.
Також він додав, що питанням озеленення займається КП «Парки та сквери».
Влада Луцька обіцяла ще восени 2018 року, що до кінця року у місті з'явиться новий сквер. Однак, станом на сьогодні роботи з його блаштування лишаються не завершеними.
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів заступник начальника департаменту ЖКГ Луцької міськради Микола Осіюк.
Чиновник підтвердив, що роботи у сквері ще не завершені.
«У сквері немає освітлення, лавочок, урн для сміття, відсутнє озеленення. У часових термінах нас підводить постачальник освітлення. Але до середини літа маємо закінчити усі роботи», - повідомив Микола Осіюк.
Також він додав, що питанням озеленення займається КП «Парки та сквери».
Влада Луцька обіцяла ще восени 2018 року, що до кінця року у місті з'явиться новий сквер. Однак, станом на сьогодні роботи з його блаштування лишаються не завершеними.
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