Коли в Україні відбудуться парламентські вибори

Парламентські вибори в Україні повинні відбутися 27 жовтня 2019 року відповідно до закону про вибори народних депутатів України.Згідно з нормами цього закону, ЦВК повинна офіційно оголосити про початок виборчого процесу не пізніше 28 липня. Самовисування кандидатів та висування партіями стартує 29 липня, - пишуть Факти.Претенденти на депутатські мандати завершують висування до 9 серпня та подають документи до ЦВК для реєстрації не пізніше 13 серпня. Реєструвати кандидатів припинять 18 серпня.В день парламентських виборів, 27 жовтня, українці будуть голосувати за політичні партії ( в загальнодержавному окрузі) та за кандидатів-мажоритарників ( в одномандатному окрузі).Центрвиборчком повинен встановити підсумки виборів до Верховної Ради до 11 листопада, а до 16 опублікувати результати у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".Новообрані парламентарі повинні зібратись на першу сесію не пізніше 16 грудня. Депутати складуть присягу, після чого офіційно вступлять в законні повноваження.