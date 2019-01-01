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Волинській лікарні подарували дорогий апарат для перевірки слуху у новонароджених

Волинській лікарні подарували дорогий апарат для перевірки слуху у новонароджених
Директор фонду «Акція допомоги Чорнобилю» Рита Ліммрот разом із друзям з Німеччини подарувала неонатальному центрe Волинської обласної дитячої клінічної лікарні сучасний доровартісний прилад для скринінгу слуху у новонароджених.

Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.

"Раннє виявлення порушень слуху дозволить фахівцям своєчасно і правильно вибрати тактику лікування і реабілітації дитини",– зазначають у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні.

Порушення слуху виявляють у 1-3 дітей з 1000 народжених. У 20-40 дітей з 1000 новонароджених, що знаходилися в палаті інтенсивної терапії, розвивається глухота або виражені порушення слуху. Порушення слуху можуть виникати до народження, під час пологів або після народження. Основним методом оцінки слуху є отоакустична емісія – точний, інформативний, при цьому простий у виконанні метод, що економить час.

Нейро-аудіо-скрін – апарат отоакустичної емісії. Він реєструє електричні потенціали, що виникають в різних структурах слухової системи у відповідь на звуковий сигнал. Метод проведення безпечний і нешкідливий, надає об’єктивну інформацію про стан слухових шляхів і центральної нервової системи.

Реєстрація тесту не залежить від стану пацієнта (спить дитина або не спить), його можна проводити у дітей з перших годин життя, в тому числі у передчасно народжених малюків.

Волинській лікарні подарували дорогий апарат для перевірки слуху у новонароджених


Особливими показаннями для скринінгу слуху є:

- інфекції матері під час вагітності, зокрема цитомегаловірус, краснуха, сифіліс, герпес, токсоплазмоз, ВІЛ;
- токсикози вагітності;
- недоношеність (вік гестації менше 37 тижнів);
- переношена вагітність;
- гемолітична хвороба новонароджених (резус-конфлікт);
- порушення слуху у найближчих родичів;
- штучна вентиляція легенів більше 2-х діб;
- асфіксія новонародженого під час пологів;
- прийом ототоксичних медикаментів матір’ю під час вагітності або дитиною в період новонародженості;
аномалії розвитку голови, обличчя, вушних раковин, незрощення піднебіння;
- неадекватна або відсутня реакція на звуки.

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Теги: ВОДКЛ, Ріта Ліммрот, перевірка слуху, лікування
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