Волинській лікарні подарували дорогий апарат для перевірки слуху у новонароджених

Директор фонду «Акція допомоги Чорнобилю»разом із друзям з Німеччини подарувала неонатальному центрe Волинської обласної дитячої клінічної лікарні сучасний доровартісний прилад для скринінгу слуху у новонароджених.Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook."Раннє виявлення порушень слуху дозволить фахівцям своєчасно і правильно вибрати тактику лікування і реабілітації дитини",– зазначають у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні.Порушення слуху виявляють у 1-3 дітей з 1000 народжених. У 20-40 дітей з 1000 новонароджених, що знаходилися в палаті інтенсивної терапії, розвивається глухота або виражені порушення слуху. Порушення слуху можуть виникати до народження, під час пологів або після народження. Основним методом оцінки слуху є отоакустична емісія – точний, інформативний, при цьому простий у виконанні метод, що економить час.Нейро-аудіо-скрін – апарат отоакустичної емісії. Він реєструє електричні потенціали, що виникають в різних структурах слухової системи у відповідь на звуковий сигнал. Метод проведення безпечний і нешкідливий, надає об’єктивну інформацію про стан слухових шляхів і центральної нервової системи.Реєстрація тесту не залежить від стану пацієнта (спить дитина або не спить), його можна проводити у дітей з перших годин життя, в тому числі у передчасно народжених малюків.Особливими показаннями для скринінгу слуху є:- інфекції матері під час вагітності, зокрема цитомегаловірус, краснуха, сифіліс, герпес, токсоплазмоз, ВІЛ;- токсикози вагітності;- недоношеність (вік гестації менше 37 тижнів);- переношена вагітність;- гемолітична хвороба новонароджених (резус-конфлікт);- порушення слуху у найближчих родичів;- штучна вентиляція легенів більше 2-х діб;- асфіксія новонародженого під час пологів;- прийом ототоксичних медикаментів матір’ю під час вагітності або дитиною в період новонародженості;аномалії розвитку голови, обличчя, вушних раковин, незрощення піднебіння;- неадекватна або відсутня реакція на звуки.