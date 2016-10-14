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Які автомобілі найчастіше купують українці цього року

Які автомобілі найчастіше купують українці цього року
Опублікували рейтинг найпопулярніших автомобілів в Україні за версією Укравтопрому. Лідером ринку став кросовер Kia Sportage, якого з початку року продали 1 696 штук.

У цілому з початку року в країні продали 25,3 тисячі легкових автомобілів. Kia Sportage на лідируючій позиції змінила Volkswagen Golf, який був в топі торік, - пише Корреспондент

Далі йдуть Renault Duster, якого реалізували 1 644 штук, і Toyota RAV4 (1177 штук).

У ТОП-10 також увійшли Renault Logan (1084 од.), Hyundai Tucson (769 од.), Škoda Octavia (760 од.), Nissan Qashqai (694 од.), Renault Sandero (639 од.), Nissan X-Trail (636 од.) і Toyota Camry (587 од.).

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Теги: рейтинг, авто
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