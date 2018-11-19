У «Промені» влаштують бізнес-семінар «Анатомія бізнесу: Ефективні технології продажу»*

14 травня у РЦ «Промінь» пройде Бізнес-семінар «Анатомія бізнесу: Ефективні технології продажу».Про це повідомляє прес-служба закладу.Захід буде безкоштовним і триватиме лише один день.«Цінні поради, кейси, досвід та інсайти від топових спікерів! Прокачай суперсилу свого бізнесу», - кажуть організатори.Обіцяють 400 слухачів, 10 спікерів із компаній: DelFast, SendPulse, Укрпошта, Klimmi Group, Clever Consulting White Sales та Modulsoft.Тут говоритимуть:- Про правила побудови відділу продажів.- Про стратегію і тактику управління відділом продажу.- Про автоматизацію процесу продажів.- Про телефонні продажі.- Про E-Export: як звичайному підприємцю розпочати продажі за кордон через інтернет.- Про побудову омнікальної системи комунікації з клієнтом.- Про те скільки помилок і провалів треба зробити, щоб зробити найкращий продукт.- Про п'ять точок суперсили вашого бізнесу.Та, як завжди, на вас чекатиме нетворкінг серед власників та CEO, топ-менеджерів, маркетологів та HR менеджерів.Обов’язкова попередня реєстрація за