У «Промені» влаштують бізнес-семінар «Анатомія бізнесу: Ефективні технології продажу»*
Сьогодні, 15:04
14 травня у РЦ «Промінь» пройде Бізнес-семінар «Анатомія бізнесу: Ефективні технології продажу».
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Захід буде безкоштовним і триватиме лише один день.
«Цінні поради, кейси, досвід та інсайти від топових спікерів! Прокачай суперсилу свого бізнесу», - кажуть організатори.
Обіцяють 400 слухачів, 10 спікерів із компаній: DelFast, SendPulse, Укрпошта, Klimmi Group, Clever Consulting White Sales та Modulsoft.
Тут говоритимуть:
- Про правила побудови відділу продажів.
- Про стратегію і тактику управління відділом продажу.
- Про автоматизацію процесу продажів.
- Про телефонні продажі.
- Про E-Export: як звичайному підприємцю розпочати продажі за кордон через інтернет.
- Про побудову омнікальної системи комунікації з клієнтом.
- Про те скільки помилок і провалів треба зробити, щоб зробити найкращий продукт.
- Про п'ять точок суперсили вашого бізнесу.
Та, як завжди, на вас чекатиме нетворкінг серед власників та CEO, топ-менеджерів, маркетологів та HR менеджерів.
Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
Захід буде безкоштовним і триватиме лише один день.
«Цінні поради, кейси, досвід та інсайти від топових спікерів! Прокачай суперсилу свого бізнесу», - кажуть організатори.
Обіцяють 400 слухачів, 10 спікерів із компаній: DelFast, SendPulse, Укрпошта, Klimmi Group, Clever Consulting White Sales та Modulsoft.
Тут говоритимуть:
- Про правила побудови відділу продажів.
- Про стратегію і тактику управління відділом продажу.
- Про автоматизацію процесу продажів.
- Про телефонні продажі.
- Про E-Export: як звичайному підприємцю розпочати продажі за кордон через інтернет.
- Про побудову омнікальної системи комунікації з клієнтом.
- Про те скільки помилок і провалів треба зробити, щоб зробити найкращий продукт.
- Про п'ять точок суперсили вашого бізнесу.
Та, як завжди, на вас чекатиме нетворкінг серед власників та CEO, топ-менеджерів, маркетологів та HR менеджерів.
Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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