У волинянина, якого біля храму жорстоко побили представники УПЦ (МП), – зламані ребра
Сьогодні, 13:20
Розповіли про стан 64-річного Миколи Підвального, якого у селі Четвертня Маневицького району побили прихильники УПЦ (МП).
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив син постраждалого Іван Підвальний.
Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували за перехід до Православної церкви України. Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.
А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.
Обоє чоловіків - члени ініціативної групи, що збирала підписи за підтримку ПЦУ, і ввечері 30 квітня навідались на церковне подвір'я, аби пересвідчитись, чи з храму ніхто нічого не виносить. У результаті обоє стали жертвами жорстокого побиття прихильниками УПЦ (МП), які під покровом ночі намагалися проникнути до храму.
За словами сина 64-річного Миколи Підвального Івана, участь в події брали отець Серафим, священик із Довжиці отець Василь і священнослужитель із Ратнівщини, котрі є вихідцями з Четвертні, а також їхні родичі та двоє прихильників "московської" церкви. Вони накинулися на чоловіків, адже фактично ті завадили винести з храму церковне начиння.
"Двоє учасників тримали за руки, третій бив. Потім батько десь вирвався, хотів втекти, то його лежачого копали", - зазначив Іван Підвальний.
Після інциденту 64-річного волинянина оглянули і надали допомогу у Маневицькій ЦРЛ, однак стан чоловіка не покращувався. Навпаки - він почав скаржитися на жахливий біль, тож на "швидкій" 3 травня його доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.
"Ми вже в Луцьку, в торакальному відділенні. Батькові зробили повторний рентген грудної клітки і будуть далі обстежувати. Йому дуже болить голова, грудна клітка і живіт. Знімок показав, що є зламані ребра. Також мають ще робити УЗД внутрішніх органів", - повідомив син постраждалого.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив син постраждалого Іван Підвальний.
Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували за перехід до Православної церкви України. Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.
А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.
Обоє чоловіків - члени ініціативної групи, що збирала підписи за підтримку ПЦУ, і ввечері 30 квітня навідались на церковне подвір'я, аби пересвідчитись, чи з храму ніхто нічого не виносить. У результаті обоє стали жертвами жорстокого побиття прихильниками УПЦ (МП), які під покровом ночі намагалися проникнути до храму.
За словами сина 64-річного Миколи Підвального Івана, участь в події брали отець Серафим, священик із Довжиці отець Василь і священнослужитель із Ратнівщини, котрі є вихідцями з Четвертні, а також їхні родичі та двоє прихильників "московської" церкви. Вони накинулися на чоловіків, адже фактично ті завадили винести з храму церковне начиння.
"Двоє учасників тримали за руки, третій бив. Потім батько десь вирвався, хотів втекти, то його лежачого копали", - зазначив Іван Підвальний.
Після інциденту 64-річного волинянина оглянули і надали допомогу у Маневицькій ЦРЛ, однак стан чоловіка не покращувався. Навпаки - він почав скаржитися на жахливий біль, тож на "швидкій" 3 травня його доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.
"Ми вже в Луцьку, в торакальному відділенні. Батькові зробили повторний рентген грудної клітки і будуть далі обстежувати. Йому дуже болить голова, грудна клітка і живіт. Знімок показав, що є зламані ребра. Також мають ще робити УЗД внутрішніх органів", - повідомив син постраждалого.
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Коментарі 1
Вот як цікаво, вже добу в інеті ходить версія протилежної сторони яка не збігається з версією цього сайту. Розпалюєте ворожнечу чи просто тупі?
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