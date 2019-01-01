У волинянина, якого біля храму жорстоко побили представники УПЦ (МП), – зламані ребра

Миколи Підвального, якого у селі Четвертня Маневицького району побили прихильники УПЦ (МП).



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив син постраждалого Іван Підвальний.



Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували за



А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату Василя Довгана.



Обоє чоловіків - члени ініціативної групи, що збирала підписи за підтримку ПЦУ, і ввечері 30 квітня навідались на церковне подвір'я, аби пересвідчитись, чи з храму ніхто нічого не виносить. У результаті обоє



За словами сина 64-річного Миколи Підвального Івана, участь в події брали отець Серафим, священик із Довжиці отець Василь і священнослужитель із Ратнівщини, котрі є вихідцями з Четвертні, а також їхні родичі та двоє прихильників "московської" церкви. Вони накинулися на чоловіків, адже фактично ті завадили винести з храму церковне начиння.



"Двоє учасників тримали за руки, третій бив. Потім батько десь вирвався, хотів втекти, то його лежачого копали", - зазначив Іван Підвальний.



Після інциденту 64-річного волинянина оглянули і надали допомогу у Маневицькій ЦРЛ, однак стан чоловіка не покращувався. Навпаки - він почав скаржитися на жахливий біль, тож на "швидкій" 3 травня його доправили у Волинську обласну клінічну лікарню.



"Ми вже в Луцьку, в торакальному відділенні. Батькові зробили повторний рентген грудної клітки і будуть далі обстежувати. Йому дуже болить голова, грудна клітка і живіт. Знімок показав, що є зламані ребра. Також мають ще робити УЗД внутрішніх органів", - повідомив син постраждалого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про стан 64-річного, якого у селі Четвертня Маневицького району побили прихильники УПЦ (МП).Про це у коментаріповідомив син постраждалогоНагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували за перехід до Православної церкви України . Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонері в, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річногоОбоє чоловіків - члени ініціативної групи, що збирала підписи за підтримку ПЦУ, і ввечері 30 квітня навідались на церковне подвір'я, аби пересвідчитись, чи з храму ніхто нічого не виносить. У результаті обоє стали жертвами жорстокого побиття прихильниками УПЦ (МП), які під покровом ночі намагалися проникнути до храму.За словами сина 64-річного Миколи Підвального Івана, участь в події брали отець, священик із Довжиці отецьі священнослужитель із Ратнівщини, котрі є вихідцями з Четвертні, а також їхні родичі та двоє прихильників "московської" церкви. Вони накинулися на чоловіків, адже фактично ті завадили винести з храму церковне начиння."Двоє учасників тримали за руки, третій бив. Потім батько десь вирвався, хотів втекти, то його лежачого копали", - зазначив Іван Підвальний.Після інциденту 64-річного волинянина оглянули і надали допомогу у Маневицькій ЦРЛ, однак стан чоловіка не покращувався. Навпаки - він почав скаржитися на жахливий біль, тож на "швидкій" 3 травня його доправили у Волинську обласну клінічну лікарню."Ми вже в Луцьку, в торакальному відділенні. Батькові зробили повторний рентген грудної клітки і будуть далі обстежувати. Йому дуже болить голова, грудна клітка і живіт. Знімок показав, що є зламані ребра. Також мають ще робити УЗД внутрішніх органів", - повідомив син постраждалого.

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