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«Волиньобленерго» відремонтує техніку, яка згоріла у понад сотні будинків на Вересневому

«Волиньобленерго» відремонтує техніку, яка згоріла у понад сотні будинків на Вересневому
ПрАТ «Волиньобленерго» відремонтує техніку, яка вийшла із ладу через нічну аварію на Вересневому.

Про це розповіла інженер прес-центру «Волиньобленерго» Інна Ройко, пише Перший.

За її словами, поки причину аварії не з’ясували.

«Сталася аварійна ситуація. Причини уточнюють. На місці працює експертна комісія, про причини повідомимо згодом. Ремонт техніки, що вийшла із ладу, виконають за кошти ПрАТ «Волиньобленерго», – пояснила вона.

Нагадаємо, пізно ввечері 2 травня в мікрорайоні Вересневе понад сотня будинків залишились без електропостачання. Сталось це одночасно через перепад напруги.

Аварії зафіксували на вулицях Довженка, Новій, Польовій, Стрельникова та Куделі. Мешканці будинків розповіли, що іскрився навіть провід між стовпами на вулиці.

Звернення на гарячу лінію «Волиньобленерго» результатів не дало – там відповіли, що майстри приїдуть лише наступного дня.

Фото ілюстративне

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Теги: «Волиньобленерго», аварія, електроенергія, Луцьк, Вересневе
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