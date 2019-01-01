«Волиньобленерго» відремонтує техніку, яка згоріла у понад сотні будинків на Вересневому





Про це розповіла інженер прес-центру «Волиньобленерго» Інна Ройко, пише



За її словами, поки причину аварії не з’ясували.



«Сталася аварійна ситуація. Причини уточнюють. На місці працює експертна комісія, про причини повідомимо згодом. Ремонт техніки, що вийшла із ладу, виконають за кошти ПрАТ «Волиньобленерго», – пояснила вона.



Нагадаємо, пізно ввечері 2 травня в мікрорайоні Вересневе понад сотня будинків залишились без електропостачання. Сталось це одночасно через перепад напруги.



Аварії зафіксували на вулицях Довженка, Новій, Польовій, Стрельникова та Куделі. Мешканці будинків розповіли, що іскрився навіть провід між стовпами на вулиці.



Звернення на гарячу лінію «Волиньобленерго» результатів не дало – там відповіли, що майстри приїдуть лише наступного дня.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПрАТ «Волиньобленерго» відремонтує техніку, яка вийшла із ладу через нічну аварію на Вересневому.Про це розповіла інженер прес-центру «Волиньобленерго», пише Перший За її словами, поки причину аварії не з’ясували.«Сталася аварійна ситуація. Причини уточнюють. На місці працює експертна комісія, про причини повідомимо згодом. Ремонт техніки, що вийшла із ладу, виконають за кошти ПрАТ «Волиньобленерго», – пояснила вона.Нагадаємо, пізно ввечері 2 травняАварії зафіксували на вулицях Довженка, Новій, Польовій, Стрельникова та Куделі. Мешканці будинків розповіли, що іскрився навіть провід між стовпами на вулиці.Звернення на гарячу лінію «Волиньобленерго» результатів не дало – там відповіли, що майстри приїдуть лише наступного дня.

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