У Луцьку урочисто відзначили День прикордонника. ФОТО
Сьогодні, 13:56
З 2018 року 30-го квітня в нашій державі відзначають День прикордонника України. Разом з тим, цьогоріч ще й 101-а річниця українського прикордонного відомства.
Урочисті заходи з цієї нагоди відбулися на території Луцького прикордонного загону, повідомляють на сайті луцької мерії.
Участь у них взяли перший заступник міського голови Григорій Недопад, заступник голови Волинської облдержадміністрації Сергій Кошарук, представники духовенства, військовослужбовці, ветерани прикордонної служби.
Присутні поклали квіти до пам’ятного знаку, який встановлений з нагоди 20-ї річниці створення Луцького прикордонного загону.
Григорій Недопад, вітаючи захисників кордону зазначив: «Ваше свято є дуже актуальним для сьогодення. Ви є візитівкою нашої держави не тільки, коли зустрічаєте наших гостей з посмішкою на обличчі, але й перші даєте відсіч нашим ворогам. Я з гордістю скажу, що Луцьк, як велике стародавнє місто, може пишатися тим, що саме Луцький прикордонний загін носить назву нашого міста. Дивлячись в історію, ми розуміємо, що день святкування переходив з місяця в місяць, з року в рік, і нарешті, вже вдруге він відзначається 30 квітня, з чим хочеться вас привітати».
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Урочисті заходи з цієї нагоди відбулися на території Луцького прикордонного загону, повідомляють на сайті луцької мерії.
Участь у них взяли перший заступник міського голови Григорій Недопад, заступник голови Волинської облдержадміністрації Сергій Кошарук, представники духовенства, військовослужбовці, ветерани прикордонної служби.
Присутні поклали квіти до пам’ятного знаку, який встановлений з нагоди 20-ї річниці створення Луцького прикордонного загону.
Григорій Недопад, вітаючи захисників кордону зазначив: «Ваше свято є дуже актуальним для сьогодення. Ви є візитівкою нашої держави не тільки, коли зустрічаєте наших гостей з посмішкою на обличчі, але й перші даєте відсіч нашим ворогам. Я з гордістю скажу, що Луцьк, як велике стародавнє місто, може пишатися тим, що саме Луцький прикордонний загін носить назву нашого міста. Дивлячись в історію, ми розуміємо, що день святкування переходив з місяця в місяць, з року в рік, і нарешті, вже вдруге він відзначається 30 квітня, з чим хочеться вас привітати».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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