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«Слідство стоїть на місці», – журналістка з Волині, якій підпалили будинок

«Слідство стоїть на місці», – журналістка з Волині, якій підпалили будинок
Журналістка з Нововолинська Наталя Камишникова, якій днями невідомі підпалили будинок, запевняє, що розслідування злочину стоїть на місці та закликає місцеву поліцію допитати її за місцем проживання, оскільки не може сама прийти до відділку.

Про це вона написала на шпальтах видання "Радар".

За словами журналістки, у ніч, коли стався прикрий інцидент, вона викликала поліцію й докладно розповіла слідчо-оперативній групі про всі обставини події. Однак слідчий склав лише протокол огляду місця злочину.

"І о пів на третю ночі (!) вручив мені повістку з вимогою прибути на допит о 8.00 (!!). Пояснила йому, що це фізично неможливо.

Сьогодні, 3 травня, поспілкувалася зі слідчим по телефону. Сказав, шо надіслав мені поштою другу повістку. Не знаю, коли її принесуть, а час спливає, слідство стоїть на місці", - написала Камишникова й через публікацію у ЗМІ закликала поліцію допитати її повторно.

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Вона також додала, що як потерпіла вона більше за всіх зацікавлена в оперативному розкритті злочину. За словами жінки, представники місії ОБСЄ в Україні повідомили їй, що моніторять перебіг подій.

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Теги: Волинь, підпал, Нововолинськ, Наталія Камишникова
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