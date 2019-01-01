Поблизу Ковеля відбудеться чемпіонат Європи з мотокросу





У них братимуть участь спортсмени з Білорусії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії та України, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Початок змагань о 10.00 годині. Урочисте відкриття – 5 травня об 11.00 годині.



З Ковеля для вболівальників курсуватимуть додаткові автобуси до мототреку урочища "Люблинець".



Організатори запрошують долучитися до заходу та підтримати спортсменів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ковельському районі в урочищі «Люблинець» 4 та 5 травня відбудуться етапи чемпіонату Європи з мотокросу.У них братимуть участь спортсмени з Білорусії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії та України, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Початок змагань о 10.00 годині. Урочисте відкриття – 5 травня об 11.00 годині.З Ковеля для вболівальників курсуватимуть додаткові автобуси до мототреку урочища "Люблинець".Організатори запрошують долучитися до заходу та підтримати спортсменів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію