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Поблизу Ковеля відбудеться чемпіонат Європи з мотокросу

Поблизу Ковеля відбудеться чемпіонат Європи з мотокросу
В Ковельському районі в урочищі «Люблинець» 4 та 5 травня відбудуться етапи чемпіонату Європи з мотокросу.

У них братимуть участь спортсмени з Білорусії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії та України, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Початок змагань о 10.00 годині. Урочисте відкриття – 5 травня об 11.00 годині.

З Ковеля для вболівальників курсуватимуть додаткові автобуси до мототреку урочища "Люблинець".

Організатори запрошують долучитися до заходу та підтримати спортсменів.

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Теги: мотокрос, Луцьк, Волинь, Європа
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