Юрій Моклиця іде з громадської ради при Волинській ОДА через зміну Президента

Експерт Волинського центру розвитку урядування, екс-заступник мера Луцькапопросив голову Волинської облдержадміністраціївиключити його зі складу громадської ради. Зауважимо, щоПро такі наміри Юрій Моклиця написав на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши фото відповідного звернення до Савченка.Своє рішення Моклиця аргументував зміною Президента України, а, отже, і подальшою зміною голови та заступників голови ОДА. За словами Юрія Моклиці, хто б не став новим очільником області, він не хоче мати жодного стосунку до його професійних обов’язків.Результати ж виборів Моклиця назвав «катастрофою».Далі текст подаємо буз змін та правок.