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У Ковелі на Провідну неділю курсуватимуть додаткові автобуси

У Ковелі на Провідну неділю курсуватимуть додаткові автобуси
У зв’язку з Провідною неділею - 5 травня та проведенням у Ковелі 4-5 травня чемпіонату Європи з мотокросу, у зазначені дні курсуватимуть додаткові автобуси до мототреку урочища Люблинець та до зупинки «Кладовище».

Про це інформує прес-служба Ковельської міської ради.

Йдеться про маршрути № 20 «Інтерпорт – М’ясокомбінат», № 2а «вул. Незалежності – Сільмаш» (ч/з вул. Черняховського), № 9а «вул. Володимира Кияна – Сільмаш – вул. Лермонтова» (ч/з Вокзал), № 43 «Сільмаш – Вокзал – маг. «Край»», № 12а «Сільмаш – Вторчермет» (вих.2), № 31 «Сільмаш – вул. Миколайчука», № 33 «Сільмаш – вул. Винниченка» (через Вокзал), № 23 «Сільмаш – вул. Зарічна» (вих. 2), № 30 «Сільмаш – вул. О. Гончара».

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Теги: Ковель, автобуси
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