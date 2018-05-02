У «ПортCity» 12 травня – святкування Дня матері*





На першому поверсі з 11.00 гостей торгового-розважального центру чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі зможуть придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.



З 13.00 на першому поверсі для дітей проведуть безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків матусям.



Також впродовж дня на відвідувачів чекатимуть музична програма з цінними подарунками та показ літніх колекцій одягу "мама + донька" о 17:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 травня в "ПортCity" відбудеться святкування Дня матері.На першому поверсі з 11.00 гостей торгового-розважального центру чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі зможуть придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.З 13.00 на першому поверсі для дітей проведуть безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків матусям.Також впродовж дня на відвідувачів чекатимуть музична програма з цінними подарунками та показ літніх колекцій одягу "мама + донька" о 17:00.

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