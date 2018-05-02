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У «ПортCity» 12 травня – святкування Дня матері*

У «ПортCity» 12 травня – святкування Дня матері*
12 травня в "ПортCity" відбудеться святкування Дня матері.

На першому поверсі з 11.00 гостей торгового-розважального центру чекатиме святковий ярмарок виробів ручної роботи, де відвідувачі зможуть придбати ексклюзивні подарунки для найрідніших.

З 13.00 на першому поверсі для дітей проведуть безкоштовні майстер-класи по виготовленню подарунків матусям.

Також впродовж дня на відвідувачів чекатимуть музична програма з цінними подарунками та показ літніх колекцій одягу "мама + донька" о 17:00.

У «ПортCity» 12 травня – святкування Дня матері*

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Теги: День матері, ПортCity
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