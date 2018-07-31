На Волині майже півтори тисячі пар поєднали серця за добу
Сьогодні, 14:57
Розповіли, скільки пар взяли "Шлюб за добу" з початку пілотного проекту.
Про це інформує управління юстиції в області.
Уже два роки у Волинській області діє пілотний проект «Шлюб за добу». Завдяки ньому закохані пари можуть одружитися через 24 години після подачі всіх потрібних документів.
Для того, щоб скористатися цим сервісом майбутнім нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:
1.Звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені територіальним органом юстиції на офіційному сайті.
2.Обрати дату та час для проведення державної реєстрації.
3.Укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.
4.Завітати на власне весілля.
Відтак, з початку проекту послугою "Шлюб за добу" скористалися 1413 пар.
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Про це інформує управління юстиції в області.
Уже два роки у Волинській області діє пілотний проект «Шлюб за добу». Завдяки ньому закохані пари можуть одружитися через 24 години після подачі всіх потрібних документів.
Для того, щоб скористатися цим сервісом майбутнім нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:
1.Звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені територіальним органом юстиції на офіційному сайті.
2.Обрати дату та час для проведення державної реєстрації.
3.Укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.
4.Завітати на власне весілля.
Відтак, з початку проекту послугою "Шлюб за добу" скористалися 1413 пар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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