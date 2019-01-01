На автостанції у Володимирі через ремонт дороги заблокований рух
Сьогодні, 15:10
3-го травня комунальне підприємство «Полігон» проводить ямковий ремонт асфальтного покриття на території автостанції у Володимирі-Волинському.
Рух транспорту на виїзді з автостанції заблоковано, - пише Буг.
За словами начальника міського управління ЖКГ Віктора Фіщука, роботи планують завершити до кінця дня.
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Рух транспорту на виїзді з автостанції заблоковано, - пише Буг.
За словами начальника міського управління ЖКГ Віктора Фіщука, роботи планують завершити до кінця дня.
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