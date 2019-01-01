На автостанції у Володимирі через ремонт дороги заблокований рух





Рух транспорту на виїзді з автостанції заблоковано, - пише



За словами начальника міського управління ЖКГ Віктора Фіщука, роботи планують завершити до кінця дня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-го травня комунальне підприємство «Полігон» проводить ямковий ремонт асфальтного покриття на території автостанції у Володимирі-Волинському.Рух транспорту на виїзді з автостанції заблоковано, - пише Буг За словами начальника міського управління ЖКГ, роботи планують завершити до кінця дня.

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