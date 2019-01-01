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На автостанції у Володимирі через ремонт дороги заблокований рух

На автостанції у Володимирі через ремонт дороги заблокований рух
3-го травня комунальне підприємство «Полігон» проводить ямковий ремонт асфальтного покриття на території автостанції у Володимирі-Волинському.

Рух транспорту на виїзді з автостанції заблоковано, - пише Буг.

За словами начальника міського управління ЖКГ Віктора Фіщука, роботи планують завершити до кінця дня.

На автостанції у Володимирі через ремонт дороги заблокований рух
На автостанції у Володимирі через ремонт дороги заблокований рух
На автостанції у Володимирі через ремонт дороги заблокований рух

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Теги: автостанція, рух, Володимир
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